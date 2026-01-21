Spöckmeier Einweihungsfeier – Großzügige Spende für die Stiftung Kinderklinik München Schwabing

Im Rahmen der Einweihungsfeier bei Spöckmeier wurde ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Lorenz Stiftl verlieh der Veranstaltung einen besonderen Akzent, indem er die Stiftung Kinderklinik München Schwabing mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5.000 Euro unterstützte. Dieses beeindruckende Engagement blieb jedoch nicht das einzige Highlight des Abends.

Auch Pfarrer Rainer Maria Schießler konnte sich bei der jüngsten Schunkelmesse über eine außergewöhnlich große Spendenbereitschaft freuen. Dank der zahlreichen großzügigen Beiträge der Besucherinnen und Besucher kamen weitere 5.000 Euro zugunsten der Stiftung zusammen. Insgesamt durfte sich die Kinderklinik somit über eine erhebliche finanzielle Unterstützung freuen.

Dr. med. Armin Grübl nahm die Spenden dankbar entgegen und sprach seinen herzlichen Dank an alle Beteiligten aus. In seinen Worten betonte er die große Bedeutung solcher Zuwendungen und gab einen kurzen Einblick, wie die Spendengelder konkret eingesetzt werden, um die medizinische Versorgung und das Wohlbefinden der jungen Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.