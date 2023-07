Sport Camp, Indien erleben, Surf- & Segelfreizeit: Freie Plätze im Sommerferien-Programm

In drei Wochen beginnen die Sommerferien. Wer jetzt noch ein passendes Ferienprogramm sucht, ist beim Kreisjugendring München-Stadt (KJR) richtig. Der hat freie Plätze bei Tagesausflügen wie dem Isar-Rafting, aber auch bei mehrtägigen Ferienfahrten ist noch Platz: Beim fünftägigen Sommer Sport Camp in Österreich, beim ebenfalls fünftägigen „Komm doch mit nach Indien“, dem Ferienprogramm mit indischem Flair, Essen und Sport sowie bei der neuntägigen Surf- und Segelfreizeit am ungarischen Plattensee für Jugendliche samt Aufenthalt in Budapest.

Isar-Rafting am 1. August

Gleich zu Beginn der Ferien, am Dienstag, 1. August, geht’s für Elf- bis Fünfzehnjährige mit dem Frei.Raum Trudering zum Isar-Rafting!

Mit Schlauchbooten und ausgebildeten Guides bezwingt die Gruppe die Kinder- und Jugendstrecke von Lenggries nach Bad Tölz. Die bietet neben eindrücklichen Naturerlebnissen auch spritzige Wildwasserpassagen. Zusammen mit Wasserschlachten und Wildwasserschwimmen ist ein spannender Tag auf der Isar garantiert! Die Teilnahme kostet 15 Euro, Infos unter www.ferien-extra.de sowie telefonisch unter 089 / 439 29 62, Anmeldung beim Frei.Raum Trudering in der Feldbergstraße 63 sowie per E-Mail an frei.raum@kjr-m.de

Sommer Sport Camp in Österreich (21. – 25. August)

Vom 21. bis 25. August verbringen Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren eine sportliche Woche im Salzburger Land. Im Haus Tauernruh stehen ihnen ein riesiges Sportareal mit Schwimmteich zur Verfügung, dazu gibt es in der Umgebung zahlreiche Ausflugsziele.

Der Name ist Programm: Beim Sommer Sport Camp ist Sport von Fußball bis Beachvolleyball ebenso geboten wie eine Schlauchboottour auf der Salzach, Minigolf und eine Nachtwanderung. Wer mag, kann sich auf der Trampolinanlage oder beim Go-Kart auspowern. Auch Chillen und Relaxen mit Grill und Lagerfeuer gehören dazu.

Die fünftägige Ferienfahrt kostet samt Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm und qualifizierte Betreuung 200 Euro. Für Eltern mit geringem Einkommen ermöglichen Zuschüsse die Teilnahme für weniger als die Hälfte des Betrages. Details und Anmeldung unter www.kjr-url.de/sommer-sport-camp sowie bei Ferien-Koordinator Elias Eberl, E-Mail ferienkoordination@kjr-m.de, Tel. 0171 / 866 63 12.

Komm doch mit nach Indien – mitten in München (28. Aug. – 1. Sept.)

Wer fremde Länder lieber ohne lange Reise kennenlernen will, ist bei „Komm doch mit nach Indien“ richtig. Hier warten Indische Musik, Küche und Kultur darauf, mitten in München entdeckt zu werden. Zum Ende der Sommerferien dreht sich vom 28. August bis zum 1. September alles um Yoga am Pfahl, Fakire und Feuerzauber, um Mosaiktechnik, Batiken und Madhubani-Malerei, um Gewürzmischungen und indische Musik.

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können sich beim Vorlesen oder bei einer Klangmassage im Märchenzelt entspannen, Geschichten über Indien und über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der indischen und deutschen Kultur hören. Außerdem gibt es frisch gekochtes indisches Mittagessen. Am Ende der Woche geben die Teilnehmenden ihre neu erworbenen Künste bei einer Abschlussgala zum Besten.

Ort ist der Neuperlacher Kinder- und Jugendtreff ZeitFrei, die Kosten betragen 75 Euro, auch hier ist eine Ermäßigung möglich. Info und Anmeldung unter www.kjr-url.de/indien sowie im Spielhaus Sophienstraße (Sophienstraße 15), telefonisch (089 591098) oder per E-Mail (spielhaus.sophienstrasse@kjr-m.de).

Surf- und Segelfreizeit am ungarischen Plattensee (3. – 11. September)

Windsurfen oder Segeln lernen und den Plattensee mit Kajak- und Tretbooten erobern, dazu ausgiebig schwimmen, baden und Beach-Volleyball spielen, das bietet die Surf- und Segelfreizeit für Jugendliche (13 bis 17 Jahre) am Plattensee vom 3. Bis 11. September. Das Hotel mit Zwei-, Drei- und oder Vierbettzimmern ist nur wenige Meter vom Strandbad entfernt, bei erfolgreich abgelegter Prüfung erhalten die Teilnehmenden auch den Surf- bzw. Segelschein! Und am Ende stehen noch zwei Tage Budapest auf dem Programm. Die Teilnahme von Jugendlichen mit Behinderung ist nach Absprache möglich.

Die neuntägige Ferienfahrt kostet samt Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm, Surf- bzw. Segelkurs und qualifizierter Betreuung 420 Euro. Bei Anmeldung bis 5. August gilt ein ermäßigter Teilnahmebeitrag von 370 Euro. Nur ein Viertel davon zahlen Familien mit München-Pass, sofern sie sich ebenfalls bis zum 5. August anmelden.

Mehr Details und Anmeldung auf www.ferien-extra.de sowie im SBZ Fideliopark (Fideliostraße 153) oder 089/ 9578145 bzw. info@sbz-fideliopark.de

Nichtkommerzielle Ferienprogramme mit professioneller Betreuung

Bei allen Ferienprogrammen gilt: Hauptamtliche Pädagoginnen und Pädagogen der KJR-Einrichtungen und geschulte Honorarkräfte sorgen für professionell betreuten Ferienspaß. Und alle Programme sind nicht kommerziell, die günstigen Teilnahmebeiträge sind nur durch städtische Förderung möglich.

Jederzeit kostenlos können Kinder und Jugendliche übrigens die Offenen Treffs der KJR-Freizeitstätten besuchen und dort kickern, breakdancen, spielen, chillen und vieles mehr. Mehr über das KJR-Ferienprogramm „Ferien Extra!“ auf www.ferien-extra.de.