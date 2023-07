Sport mit Sommerfeeling in der Parkmeile Feldmochinger Anger

Sport und Bewegung stehen im Mittelpunkt der Sommerspiele in der Parkmeile Feldmochinger Anger. Bis 8. August bietet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung in Zusammenarbeit mit dem Studio Stadt Region ab heute ein breitgefächertes Bewegungsprogramm für alle an. Das Angebot im Rahmen des Förderprojekts Post-Corona-Stadt ist kostenlos und barrierefrei zugänglich.

Das Programm im Überblick: -Montag, 31. Juli, 18.30 bis 19.30 Uhr Open Air Yoga auf der Wiese westlich des Spielplatzes an der Weitlstraße (bitte eigene Yogamatte mitbringen)

-Mittwoch, 2. August, 16 bis 17 Uhr angeleitete Entspannung mit Naturgeräuschen auf der Wiese westlich des Spielplatzes an der Weitlstraße -Freitag, 4. August, 10 bis 11 Uhr Qi Gong auf der Wiese westlich des Spielplatzes an der Weitlstraße

-Samstag, 5. August, 10.50 bis 11 Uhr Aufführung Kindertanz, 11 bis 14 Uhr Skateboardworkshop, 11 bis 12.15 Uhr „Tanz dich frei – Sommerfeeling pur“, Tanzworkshop ab 6 Jahren, 12.30 bis 14 Uhr Funky Jazz Dance, Tanzworkshop für Erwachsene auf der großen Asphaltfläche südlich des Spielplatzes an der Weitlstraße

-Sonntag, 6. August, 11 bis 12.15 Uhr „Tanz dich frei – Sommerfeeling pur“, Tanzworkshop ab 6 Jahren, 12.30 bis 14 Uhr Funky Jazz Dance, Tanzworkshop für Erwachsene auf der großen Asphaltfläche südlich des Spielplatzes an der Weitlstraße

-Montag, 7. August, 19 bis 20.15 Uhr Salsa Tanzstunde auf dem Sportplatz an der Weitlstraße nördlich des ABIX Abenteuerspielplatzes -Dienstag, 8. August, 17 bis 18 Uhr Nordic Walking, Treffpunkt: Tischtennisplatten westlich des Spielplatzes an der Weitlstraße.

Bei starkem Regen fallen die einzelnen Programmpunkte aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos zum Förderprojekt Post-Corona-Stadt und den Parkmeilen unter www.muenchen.de/parkmeilen.