Sportfreunde Stiller und Deine Freunde neu im Line-Up der Tollwood Musik-Arena

Deine Freunde und Sportfreunde Stiller auf Tollwood – der letzte Act wird im neuen Jahr bekanntgegeben – Termin: 19. Juni bis 19. Juli 2026.
Für große und kleine Freunde der Musik gibt es jetzt neue Infos: „Kindsköpfe im Park“ – bei Deine Freunde in der Tollwood Musik-Arena ist der Name Programm: Die Kleinsten stehen im Mittelpunkt und können entspannt ihr (vielleicht erstes) Konzert erleben. Und die Sportfreunde Stiller feiern am 1. Juli 30 wundervolle Jahre auf dem Tollwood Sommerfestival. Mit neuen Songs und bester Stimmung – Sportis halt.
Neu dabei sind auch The Damned, die den Abend mit den Sex Pistols feat. Frank Carter am 6. Juli komplett machen. Große Namen wie Jovanotti (9. Juli), Joss Stone & Emeli Sandé (13. Juli), die Supergroup BEAT (19. Juni), Dropkick Murphys (30. Juni), Anastacia mit Marla Glen (3. Juli), Rick Astley (7. Juli), Alvaro Soler (20. Juni) und viele mehr zeigen die große Bandbreite des Programms in der Tollwood Musik-Arena. Und wer statt Socken in diesem Jahr mal ein besonderes Erlebnis verschenken will, kann Karten für Musik-Arena unter den Baum legen. Tickets gibt es versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0, bei München Ticket und Eventim. Weitere Infos unter www.tollwood.de.
Fünf Konzerte sind bereits ausverkauft: die Shows von Foreigner, Rainhard Fendrich, Tobi Krell, Gerhart Polt & Die Well-Brüder, Wincent Weiss.
Tollwood Musik-Arena 2026 – das derzeitige Line-Up im Überblick
19.06.2026 | BEAT plays King Crimson – Beginn: 19:30 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr
20.06.2026 | Alvaro Soler & very special guest „El Camino Tour 2026” – Beginn: 19 Uhr
21.06.2026 | Bosse „Sommer 2026“ – Beginn: 19 Uhr
22.06.2026 | Fat Freddys Drop & Groundation – Beginn: 19 Uhr
23.06.2026 | Brad Paisley „Truck Still Works World Tour” – Beginn: 19 Uhr
24.06.2026 | Herbert Pixner Projekt – Beginn: 19 Uhr
25.06.2026 | Pizzera & Jaus – Beginn: 19 Uhr
26.06.2026 | Oimara & Freind mit Melissa Naschenweng, Hannes Ringlstetter und Überraschungsfreind – Beginn: 18:30 Uhr
27.06.2026 | Deine Freunde „Kindsköpfe im Park“ – Beginn: 17:30 Uhr
28.06.2026 | ZAH1DE – Beginn: 18 Uhr – Ende gegen 20:30 Uhr
29.06.2026 | Wolfgang Ambros & Die No. 1 vom Wienerwald – Beginn: 19 Uhr
30.06.2026 | Dropkick Murphys – Beginn: 19 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr
01.07.2026 | Sportfreunde Stiller „30 wundervolle Jahre“ – Beginn: 19 Uhr
02.07.2026 | Foreigner 50th Anniversary Tour – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT
03.07.2026 | Anastacia & Marla Glen – Beginn: 19 Uhr – Presale 26.11, allgemeiner VVK: 28.11., 10 Uhr
04.07.2025 | LaBrassBanda „Polka Party 2026“ – Beginn: 19 Uhr
05.07.2026 | Rainhard Fendrich „45 Jahre live“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT
06.07.2026 | Sex Pistols feat. Frank Carter & The Damned – Beginn: 19 Uhr
07.07.2026 | Rick Astley – Beginn: 19 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr
08.07.2026 | tba.
09.07.2026 | Jovanotti – Beginn: 19 Uhr
10.07.2026 | Parov Stellar X Schiller „A spectacular Night“ – Beginn: 18:30 Uhr
11.07.2026 | The FOLKWOOD NIGHT 2026: VERSENGOLD & Fiddler’s Green & The O’Reillys and The Paddyhats – Beginn: 18 Uhr
12.07.2026 | Tobi Krell „Rätsel, Wissen, Abenteuer – Die große Sommershow“ – Beginn: 14 Uhr – AUSVERKAUFT
12.07.2026 | Gerhard Polt & Die Well-Brüder „Noch einmal auf dem Tollwood“ – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT
13.07.2026 | Joss Stone – Beginn: 19 Uhr
14.07.2026 | Haindling „Noch eine Zugabe bei Tollwood“ – Beginn: 19:30 Uhr
15.07.2026 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Stoppok – ein Feier-Abend mit weiteren Freunden– Beginn: 19 Uhr
16.07.2026 | ZAZ – Beginn: 19 Uhr
17.07.2026 | Mono Inc. mit D-A-D & Sotiria – Beginn: 17:30 Uhr
18.07.2026 | Wincent Weiss – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT
19.07.2026 | Deep Purple „Mad in Europe 2026” – Beginn: 19 Uhr