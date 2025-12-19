Sportfreunde Stiller und Deine Freunde neu im Line-Up der Tollwood Musik-Arena

Deine Freunde und Sportfreunde Stiller auf Tollwood – der letzte Act wird im neuen Jahr bekanntgegeben – Termin: 19. Juni bis 19. Juli 2026.

Für große und kleine Freunde der Musik gibt es jetzt neue Infos: „Kindsköpfe im Park“ – bei Deine Freunde in der Tollwood Musik-Arena ist der Name Programm: Die Kleinsten stehen im Mittelpunkt und können entspannt ihr (vielleicht erstes) Konzert erleben. Und die Sportfreunde Stiller feiern am 1. Juli 30 wundervolle Jahre auf dem Tollwood Sommerfestival. Mit neuen Songs und bester Stimmung – Sportis halt.

Neu dabei sind auch The Damned, die den Abend mit den Sex Pistols feat. Frank Carter am 6. Juli komplett machen. Große Namen wie Jovanotti (9. Juli), Joss Stone & Emeli Sandé (13. Juli), die Supergroup BEAT (19. Juni), Dropkick Murphys (30. Juni), Anastacia mit Marla Glen (3. Juli), Rick Astley (7. Juli), Alvaro Soler (20. Juni) und viele mehr zeigen die große Bandbreite des Programms in der Tollwood Musik-Arena. Und wer statt Socken in diesem Jahr mal ein besonderes Erlebnis verschenken will, kann Karten für Musik-Arena unter den Baum legen. Tickets gibt es versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0, bei München Ticket und Eventim. Weitere Infos unter www.tollwood.de.

Fünf Konzerte sind bereits ausverkauft: die Shows von Foreigner, Rainhard Fendrich, Tobi Krell, Gerhart Polt & Die Well-Brüder, Wincent Weiss.

Tollwood Musik-Arena 2026 – das derzeitige Line-Up im Überblick

19.06.2026 | BEAT plays King Crimson – Beginn: 19:30 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr

20.06.2026 | Alvaro Soler & very special guest „El Camino Tour 2026” – Beginn: 19 Uhr

21.06.2026 | Bosse „Sommer 2026“ – Beginn: 19 Uhr

22.06.2026 | Fat Freddys Drop & Groundation – Beginn: 19 Uhr

23.06.2026 | Brad Paisley „Truck Still Works World Tour” – Beginn: 19 Uhr

24.06.2026 | Herbert Pixner Projekt – Beginn: 19 Uhr

25.06.2026 | Pizzera & Jaus – Beginn: 19 Uhr

26.06.2026 | Oimara & Freind mit Melissa Naschenweng, Hannes Ringlstetter und Überraschungsfreind – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2026 | Deine Freunde „Kindsköpfe im Park“ – Beginn: 17:30 Uhr

28.06.2026 | ZAH1DE – Beginn: 18 Uhr – Ende gegen 20:30 Uhr

29.06.2026 | Wolfgang Ambros & Die No. 1 vom Wienerwald – Beginn: 19 Uhr

30.06.2026 | Dropkick Murphys – Beginn: 19 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr

01.07.2026 | Sportfreunde Stiller „30 wundervolle Jahre“ – Beginn: 19 Uhr

02.07.2026 | Foreigner 50th Anniversary Tour – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

03.07.2026 | Anastacia & Marla Glen – Beginn: 19 Uhr – Presale 26.11, allgemeiner VVK: 28.11., 10 Uhr

04.07.2025 | LaBrassBanda „Polka Party 2026“ – Beginn: 19 Uhr

05.07.2026 | Rainhard Fendrich „45 Jahre live“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

06.07.2026 | Sex Pistols feat. Frank Carter & The Damned – Beginn: 19 Uhr

07.07.2026 | Rick Astley – Beginn: 19 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr

08.07.2026 | tba.

09.07.2026 | Jovanotti – Beginn: 19 Uhr

10.07.2026 | Parov Stellar X Schiller „A spectacular Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

11.07.2026 | The FOLKWOOD NIGHT 2026: VERSENGOLD & Fiddler’s Green & The O’Reillys and The Paddyhats – Beginn: 18 Uhr

12.07.2026 | Tobi Krell „Rätsel, Wissen, Abenteuer – Die große Sommershow“ – Beginn: 14 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2026 | Gerhard Polt & Die Well-Brüder „Noch einmal auf dem Tollwood“ – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

13.07.2026 | Joss Stone – Beginn: 19 Uhr

14.07.2026 | Haindling „Noch eine Zugabe bei Tollwood“ – Beginn: 19:30 Uhr

15.07.2026 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Stoppok – ein Feier-Abend mit weiteren Freunden– Beginn: 19 Uhr

16.07.2026 | ZAZ – Beginn: 19 Uhr

17.07.2026 | Mono Inc. mit D-A-D & Sotiria – Beginn: 17:30 Uhr

18.07.2026 | Wincent Weiss – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

19.07.2026 | Deep Purple „Mad in Europe 2026” – Beginn: 19 Uhr