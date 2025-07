SportScheck-RUN 2025 – Bus-Umleitungen am Wochenende wegen einer Veranstaltung im Bereich Ludwigstraße/Leopoldstraße

Wegen des „SportScheck-RUN 2025“ muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mehrere Buslinien umleiten. Die Einschränkungen gelten von Samstag, 5. Juli ca. 19 Uhr bis Sonntag, 6. Juli ca. 19 Uhr.

Der Bus 54 wird zwischen Mauerkircherstraße und Münchner Freiheit über die Dietlindenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Chinesischer Turm, Thiemestraße, Giselastraße und Hohenzollernstraße entfallen. An der Haltestelle Am Tucherpark wird jeweils die Haltestelle der Gegenrichtung bedient. Die Haltestelle Hirschauer Straße ist in Richtung Lorettoplatz zur Haltestelle Tivolistraße an der Einmündung Tivoli-/Theodorparkstraße verlegt.

Die CityRing (58/68) wird zwischen Oskar-von-Miller-Ring / Amalienstraße und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestelle Von-der-Tann-Straße ist in die Von-der-Tann-Straße verlegt, die Haltestellen Universität, Siegestor, Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm, Hirschauer Straße und Tivolistraße entfallen.

Der Bus 154 wird zwischen Universität und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm, Hirschauer Straße und Tivolistraße entfallen.

Die NachtBus-Linien N43/N44 werden zwischen Münchner Freiheit und Mauerkircherstraße via Dietlindenstraße und Am Tucherpark umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Giselastraße, Thiemestraße und Chinesischer Turm entfallen.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.