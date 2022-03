SpoSpiTo-Bewegungs-Pass: Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz an Grundschulen

Die Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg startet am 25.04. für über 70.000 Kinder in mehreren Bundesländern. Darunter auch für über 1.000 Kinder aus München (Grundschule Maria-Ward-Straße, Grundschule Schrobenhausener Straße, Grundschule an der Gerastraße, Grundschule Führichstraße. Die Abkürzung SpoSpiTo steht dabei für Sporteln-Spielen-Toben.

Die Herausforderung: Innerhalb von 6 Wochen mindestens 20-mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Ob mit dem Fahrrad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto bleibt in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine SpoSpiTo-Urkunde! Doch der eigentliche Lohn ist eine tägliche Bewegungs-Einheit noch vor Unterrichtsbeginn – und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben. Vielleicht spart das morgens sogar Zeit. Denn der Stau und das Verkehrschaos vor der Schule entfallen prompt. Für die Eltern endet stattdessen der morgendliche Stress an der eigenen Haustür. Wer will, darf seinen Sprössling aber natürlich zur Schule begleiten.

Und ganz nebenbei: Unter allen erfolgreich teilnehmenden Kindern werden Preise im Wert von 15.000 Euro verlost. Zu gewinnen gibt es: 10 Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro für den Webshop von woom; 50 BigWheel® Scooter von HUDORA, 100 Kinderrucksäcke von Vaude. Die Preise jedenfalls haben’s in sich.

Die wichtigsten Infos zusammengefasst: