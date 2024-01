St. Patrick’s Day – Das Programm 2024

Los geht es am 16.03.2024 mit der Pre-Parade Party – Das zweitägige „Food-Festival“ findet Samstags und Sonntags statt. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich dabei am Samstag der Odeonsplatz zu einer riesigen Irish-Festival-Bühne. Das irisch geprägte Programm richtet sich hier bewusst an ein jüngeres Publikum und präsentiert international bekannte Bands. Als Moderator führt Steve Daly durchs St. Patrick´s Day Warm-Up.

Odeonsplatz – Feldherrnhalle am 16.03.2024:

Pre-Parade Party

MC: John Dunne



11.30 – 13.00 Augusta Ceili Band

13.05 – 13.20 Hair of the Dog – Dancers

13.30 – 14.30 The Hush

14.35 – 14.50 Hair of the Dog – Dancers

15.00 – 15.45 Ballinspittle Youth Ceili Band

16.00 – 16.55 Celtic Invasion

Die Parade beginnt um 12:00 Uhr an der Münchner Freiheit, über die Ludwigstraße zum Odeonsplatz. Da der Odeonsplatz der Knotenpunkt für alle Aktivitäten nach der Parade ist, wird empfohlen, sich über die Paradestrecke zu verteilen, um eine Überfüllung in der Nähe des Odeonsplatzes zu vermeiden. Im Anschluss gibt es ein buntes Bühnenprogramm.

St. Patrick’s Day Parade & Bühnenprogramm 17.03.2024

Odeonsplatz – Feldherrnhalle:

MC: John Dunne



13.00 – 14.15 The Hush

14.30 – 15.30 Balinspittle Youth Ceili Band

15.45 – 17.00 Celtic Invasion

Bühne Odeonsplatz Nord:

13.00 – 13.40 Begrüßung mit Frank McLynn

13.50 – 14.30 Dieter Reiter mit Paul Daly Band

14.30 – 15.10 Johnny Logan

15.15 – 15.35 Rince Tir na Nog

15.40 – 16.10 Hair of the Dog (Band)

16.15 – 16.40 Emerald Dancers + Summerstorm

16.45 – 17.30 Munich Ceili Band

Für die kulinarischen Leckerbissen, sprich die Spezialitäten aus Irland und dem Rest der Welt, kümmern sich die Crews der verschiedenen Food-Trucks. Als Durstlöscher werden Biere aus Deutschland und Irland sowie andere Getränke angeboten.