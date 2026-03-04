St. Patrick’s Day Festival München 2026 – Ein Wochenende zwischen Pipes, Tanz und Lebensfreude

30 Jahre Parade – 2 Tage Ausnahmezustand – 100 % Irland

Wenn im März ganz München plötzlich grün trägt, Dudelsäcke die Luft zerreißen und der Geruch von Guinness und Streetfood durch die Straßen zieht, dann ist klar: St. Patrick’s Day ist zurück – größer, lauter und jubiläumstauglich!

Am 14. und 15. März 2026 feiert die bayerische Landeshauptstadt 30 Jahre St. Patrick’s Day Parade – und damit die größte irische Feier zum Nationalfeiertag auf dem europäischen Festland. ☘️🔥

🎉 Zwei Tage Festival-Feeling mitten in der Stadt

Los geht’s bereits am Samstag, 14. März 2026 ab 11 Uhr rund um die Feldherrnhalle.

Freut euch auf:

Live-Musik aus Irland und München

Irish Folk, Rock & Speed Folk

spektakuläre Irish-Dance-Shows

zahlreiche Gastronomiestände mit irischen Klassikern

Guinness, Augustiner & beste Stimmung

Kurz: Ein Stadtfest in sattem Grün, bei dem Tanzen, Mitsingen und Mitfeiern ausdrücklich erwünscht sind.

🥁 DAS HIGHLIGHT: Die große St. Patrick’s Day Parade

Sonntag, 15. März 2026 | 12 Uhr

Der absolute Höhepunkt des Wochenendes: die legendäre St. Patrick’s Day Parade!

Rund 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in etwa 70 internationalen Gruppen ziehen über 2,5 Kilometer von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz. Pipes & Drums, Tänzerinnen, Vereine, fantasievolle Kostüme und irisches Lebensgefühl pur – begleitet vom Jubel zehntausender Zuschauer entlang der Strecke.

Angeführt wird der Umzug von:

Grand Marshal 2026: Alison Moffat-McLynn

St. Patrick: Wolfgang Schramm

Parade Princess: Faye Marie O’Meara

👉 Eintritt frei – Gänsehaut inklusive.

🎶 Bühnenprogramm bis in den Abend

Am Sonntag geht das Feiern direkt weiter:

Zwei Bühnen (Feldherrnhalle & Ludwigstraße), durchgehend Live-Musik, Irish Dance Performances und beste Pub-Atmosphäre unter freiem Himmel. Traditionell, rockig oder rasend schnell – hier kommt jeder auf seine Kosten.

🤝 Wer steckt dahinter?

Veranstaltet wird das Festival vom Munich Irish Network e. V., unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Schirmherr ist Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Mit dabei sind u. a. Augustiner, Guinness, Kilians Irish Pub, Tourism Ireland sowie das irische Generalkonsulat.

Weitere Events rund um das St. Patrick’s Day Festival

„Great Irish Poets Songbook“ (Freitag, 13. März 2026, 18:30 Uhr im Pfarrsaal der Ludwigskirche): Die Auftaktveranstaltung zum Münchner St. Patrick’s Day Festival mit James Hurley, Pianist und Komponist aus Kanada, und dem irischen Tenor Dean Power.

Celebrate St. Patrick (Samstag, 14. März 2026, 18 Uhr in der Ludwigskirche): Messe & Konzert in St. Ludwig auf Englisch, Deutsch und Gälisch „The Mass of St. Patrick“ komponiert von Pfarrer Liam Lawton. Zelebrant: Dr. Stephan Kappler Mitwirkende:

Chor des Pestalozzi-Gymnasiums München, Frances Lucey (Sopran), Chris Couperthwaite (Dudelsack), University of Galway Trad Soc (Trad. Musiker), Stephan Heuberger (Orgel & Klavier) 18:00 Uhr Messe & Konzert in St. Ludwig Ludwigstr. 22

„Night of the Celts“ (Samstag, 14. März 2026, 20 Uhr im Wirtshaus am Schlachthof): Hier stehen die irische und die schottische Kultur im Rampenlicht, u. a. mit der Paul Daly Band, Sängerin Tanja-Maria und der Munich Scottish Association.

Mehr Informationen zum St. Patrick’s Day gibt’s auf https://www.stpatricksday.de sowie unter https://www.tourismireland.com/international/de-de/st-patricks-day.

🍀 Fazit

Zwei Tage irischer Ausnahmezustand, 30 Jahre Parade-Geschichte und ganz München im Feiermodus.

Grüne Outfits dringend empfohlen – gute Laune Pflicht!

📅 14.–15. März 2026

📍 Feldherrnhalle, Ludwigstraße & Parade durch die Innenstadt

🎟️ Eintritt frei

St. Patrick’s Day Festival München 2026 – wer nicht dabei ist, wird grün vor Neid. ☘️🍻