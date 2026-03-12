St. Patrick’s Day Parade: Bus-Umleitungen in Schwabing und am Odeonsplatz

Wegen Veranstaltungen zum St. Patrick’s Day muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Sonntag, 15. März, mehrere Buslinien im Bereich Leopold-/Ludwigsstraße und am Odeonsplatz umleiten.

Folgende Änderungen gelten während der St. Patrick’s Day Parade von etwa 11.30 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr:



Der Bus 53 endet von der Aidenbachstraße kommend vorzeitig am Kurfürstenplatz und wendet über den Scheidplatz. In Richtung Münchner Freiheit entfallen die Haltestellen Pündterplatz bis Münchner Freiheit. In Richtung Aidenbachstraße können die Haltestelle Münchner Freiheit bis Kurfürstenplatz nicht bedient werden.

Der Bus 54 wird ab der Haltestelle Mauerkircherstraße via Ifflandstraße, Isarring und Dietlindenstraße zur U-Bahnhaltestelle Scheidplatz um-geleitet. Die Haltestellen Tivolistraße, Hirschauer Straße, Chinesischer Turm, Thiemestraße, Giselastraße, Hohenzollernstraße und Münchner Freiheit entfallen. Zur Münchner Freiheit und zur Giselastraße können Fahrgäste die U6 ab Dietlindenstraße nutzen.

Der Cityring 58/68 wird über die Dietlindenstraße umgeleitet. Der Bus 68 verlässt ab der Haltestelle Mauerkircherstraße seinen Weg und wird in nördlicher Richtung über Dietlindenstraße, Belgrad-, Barer- und Nordendstraße zur Haltestelle Pinakotheken umgeleitet. Die Haltestellen Tivolistraße bis Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst entfallen. In der Gegenrichtung gilt die Umleitung für den Bus 58 zwischen den Haltestellen Technische Universität und Mauerkircherstraße. Damit entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring bis Tivolistraße. Fahrgäste können zusätzlich zwischen Dietlindenstraße und Universität die Linien U3 und U6 nutzen.

Der Bus 59 wird zwischen den Haltestellen Dietlindenstraße und Elisabethplatz umgeleitet. In Richtung Ackermannbogen können die Haltestellen Münchner Freiheit, Hohenzollernstraße, Friedrichstraße und Kurfürstenplatz nicht bedient werden. In Richtung Giesing entfallen die Haltestellen Pündterplatz bis Münchner Freiheit.

Die Museenlinie 100 wird über den Altstadtringtunnel umgeleitet. In beide Richtungen entfallen die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz. In Richtung Ostbahnhof kann zusätzlich die Haltestelle Königinstraße nicht angefahren werden.

Der Bus 142 wird ab Parzivalplatz zur U-Bahnhaltestelle Dietlindenstraße umgeleitet. Die Haltestelle Münchner Freiheit entfällt. Fahrgäste können zwischen Parzivalplatz, Potsdamer Straße und Münchner Freiheit die Tram 23 nutzen. Ab Dietlindenstraße fahren die Busse weiter als Linie 54 in Richtung Lorettoplatz via Ostbahnhof.

Der Bus 153 verkehrt auf einem verkürzten Linienweg zwischen Nordbad und Pinakotheken. Die Haltestelle Schellingstraße ist in Richtung Nordbad an die Haltestelle der Tram 27/28 in Richtung Scheidplatz in der Barer Straße verlegt, die Haltestellen Türkenstraße, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz können nicht bedient werden.

Der Bus 154 wird zwischen Mauerkircherstraße und Schellingstraße via Widenmayerstraße, Altstadtringtunnel und Theresienstraße umgeleitet. Die Haltestelle Schellingstraße ist in Richtung Nordbad an die Haltestelle der Tram 27/28 in Richtung Scheidplatz in der Barer Straße verlegt, die Haltestellen Türkenstraße, Universität, Siegestor, Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm und Tivolistraße entfallen.

Die St. Patrick’s Day Parade beginnt an der Münchner Freiheit und endet am Odeonsplatz. Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs empfehlen wir allen Besucherinnen und Besuchern, sich gleichmäßig entlang der Strecke zu verteilen und für ihre An- und Abreise auch die U-Bahnhaltestellen Universität und Giselastraße zu nutzen, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Folgende Änderungen gelten zusätzlich von ca. 7 bis 11.30 Uhr und ab ca. 14 bis 22 Uhr:



Die MVG Museenlinie 100 kann die Haltestelle Odeonsplatz nicht anfahren. Die Haltestelle Von-der-Tann-Straße ist in Richtung Hauptbahnhof Nord in den Oskar-von-Miller-Ring bzw. in Richtung Ostbahnhof in die Von-der-Tann-Straße verlegt.

Der Bus 153 verkehrt auf einem verkürzten Linienweg zwischen Nordbad und Universität. Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen. Fahrgäste können zwischen Universität und Odeonsplatz die U3 und U6 nutzen.

Detaillierte Informationen gibt es auf unserer Sonderseite mvg.de/stpatricksday

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.