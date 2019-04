St. Pauls Kirche: Verwirrte Person stört Ostermesse und sorgt für Großeinsatz der Polizei

Am Samstag, 19.04.2019, gegen 21:33 Uhr störte ein offensichtlich geistig verwirrter Mann die orthodoxe Messe in der St.-Pauls-Pfarrkirche in der Ludwigsvorstadt. Er rief gestikulierend und lärmend nicht verständliche Worte, wodurch sich die Messebesucher, die sich in Hörweite befanden erschraken. Einige dieser Gottesdienstbesucher verließen daraufhin fluchtartig die Kirche.

Durch dieses Verhalten animiert folgten ihnen weitere Besucher in Richtung Ausgänge.

Aufgrund der unkontrollierten Reaktionen mehrerer Menschen gleichzeitig, erlitten etwa 24 Personen minimale Verletzungen, konnten aber nach ambulanter Behandlung vor Ort weiter am Gottesdienst teilnehmen.

Der Mann wurde durch zuvor eingetroffene Polizeikräfte in der Kirche gestellt und festgenommen.

Für die Dauer Messe betreute die Münchener Polizei Zeugen des Vorfalls im Bereich des Gotteshauses.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand ging von dem Mann keine Gefahr für den Gottesdienst oder dessen Besucher aus.