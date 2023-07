Stachus: Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Klimaaktivisten

Am Freitag, 14.07.2023, gegen 07:45 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass

sich Personen im Bereich Karlsplatz (Stachus) auf der Fahrbahn befinden würden. Aus

diesem Grund wurden mehrere Polizeistreifen zur Örtlichkeit gesandt. Vor Ort stellte sich

heraus, dass es sich um eine nicht angemeldete Versammlung von Klimaaktivisten

handelte.

Dabei konnten acht Personen festgestellt werden, die sich auf den beiden

Fahrtrichtungsseiten des Stachus abgesetzt hatten. Letztendlich hatten sich jeweils drei

Personen auf den beiden Fahrbahnen festgeklebt (2 x weiblich – 25 und 49 Jahre alt / 4

x männlich – 24, 48, 51 und 73 Jahre alt), so dass der Verkehr hier nicht mehr fließen

konnte. Die beiden Personen ohne Kleber wurden umgehend von der Fahrbahn

weggebracht. Der gesamte Bereich wurde in der Folge polizeilich abgesperrt und der

Verkehr entsprechend umgeleitet.

Weitere Begleitpersonen der Klimaaktivisten bekamen von Seiten der polizeilichen

Einsatzleitung eine Ersatzversammlungsörtlichkeit in unmittelbarer Nähe zugewiesen. Die

Versammlung auf der Straße wurde nach den erforderlichen Ansprachen durch die

Einsatzleiterin der Polizei aufgelöst. Anschließend wurde damit begonnen, die Personen

von der Fahrbahn abzulösen. In fünf Fällen gelang dies den polizeilichen Einsatzkräften.

In einem Fall hatte sich die Person mittels einer Klebezementmischung auf der Straße

fixiert. Hier musste die Berufsfeuerwehr München hinzugeholt werden, die es schließlich

schaffte, den Betreffenden ebenfalls von der Fahrbahn zu entfernen. Bei allen

festgeklebten Personen wurden die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen

durchgeführt, anschließend wurden sie wieder entlassen. Sie erwartet u. a. ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und wegen

Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Durch die Aktion kam zu es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Umfeld des

Münchner Altstadtrings. Die Verkehrssperren konnten um kurz vor 10:00 Uhr wieder

aufgehoben werden. Insgesamt waren ca. 50 Polizeibeamte eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 43 (politisch motivierte

Kriminalität).