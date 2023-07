Stadt baut 500 bezahlbare Wohnungen in Feldmoching

An der Lerchenauer Straße wird ein modernes Stadtviertel mit bezahlbaren Wohnungen, Kitas, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie attraktiven Freiflächen entstehen. Den dafür nötigen Beschluss hat der Planungsausschuss des Münchner Stadtrats in seiner Sitzung an diesem Mittwoch gefasst. Die Stadt baut 500 bezahlbare Wohnungen selbst, auch der private Investor muss günstige Angebote schaffen.

1650 neue Wohnungen sind auf dem knapp 25 Hektar Areal in Feldmoching zwischen Lerchenauer Straße, Ponkratzstraße, Lerchenstraße und Müllritterstraße vorgesehen. 500 davon liegen auf städtischem Grund – sie alle werden bezahlbar sein für unterschiedliche Einkommensgruppen aus niedrigen und mittleren Bereichen. Auf dem Gelände eines Investors entstehen die restlichen Wohnungen. Sie fallen unter die Richtlinien der neuen Sozialgerechten Bodennutzung. Der Bauherr ist verpflichtet, 40 Prozent der Einheiten für geringe und mittlere Einkommen zu bauen und sich gleichzeitig an den Kosten für die Infrastruktur zu beteiligen. Geplant ist ein Schul- und Sportcampus mit Gymnasium, Grundschule und zusätzlichen Flächen für den Breitensport. Kindertagesstätten, eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche, eine vollstationäre Pflegeeinrichtung, ein Nachbarschaftstreff und Einzelhandel zur Nahversorgung ergänzen das Angebot vor Ort.

Zukunftsgewandt ist auch die Verkehrserschließung: Das Quartier liegt nahe der S- und U-Bahn-Station Feldmoching, es fahren zwei Buslinien, eine neue Tram wird das Viertel mit den U-Bahnhöfen Am Hart, Kieferngarten, Münchner Freiheit und Petuelring verbinden. In Quartierstiefgaragen finden nicht nur private Autos Platz, sondern auch Car- und Bike-Sharing-Angebote. Großzügige Grün- und Spielflächen sowie gemeinschaftlich genutzte Dachterrassen erhöhen die Aufenthaltsqualität und sorgen für ein angenehmes Stadtklima.

Dazu sagt Christian Müller, Vorsitzender der SPD/Volt-Fraktion:

„Wir bauen selbst und nehmen private Investoren in die Pflicht: Das haben wir versprochen, und das halten wir in Feldmoching auch ein. Der Großteil der Wohnungen ist für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen reserviert. Durch eine enge Anbindung an S- und U-Bahn sowie Tram und Bus ist auch in Stadtrandlage niemand mehr zwingend auf ein eigenes Auto angewiesen. Ergänzt wird das Viertel um soziale Einrichtungen, Kitas, Schulen und großzügige Freiflächen: So können sich alle Menschen – egal welchen Alters und mit welchem Einkommen – hier wohlfühlen.“