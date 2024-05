Stadt empfängt FC Bayern Fußballerinnen nach Gewinn des Meistertitels

Auch wenn die Fußballer des FC Bayern München nach dem Gewinn von elf Deutschen Meisterschaften in Folge diese Saison ohne Titel beenden mussten, so bleibt auf den Verein von der Säbener Straße doch Verlass. Zum zweiten Mal in Folge haben es die Frauen des FC Bayern geschafft, die Meisterschale an die Isar zu holen. Nach dem letzten Spiel der Saison, das das FCB-Frauen-Team am Montag mit 4:1 gegen Hoffenheim gewonnen hatte, haben Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sportbürgermeisterin Verena Dietl heute die Deutschen Meisterinnen im Rathaus empfangen und ihnen zu diesem Erfolg gratuliert.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Nach 1976, 2015, 2016, 2021 und 2023 ist das schon der sechste Deutsche Meistertitel für die Bayern-Frauen. Und der ist mehr als verdient. Das Team hat eine super Saison gespielt und kein einziges Mal verloren. So etwas gibt es nur ganz, ganz selten. Und vielleicht klappt es nächste Saison ja erneut mit der Meisterschaft – und dann wieder zusammen mit den Männern auf dem Rathausbalkon.“

Bei ihrem Besuch im Rathaus trugen sich die Spielerinnen auch in das Gästebuch der Stadt München ein – und ließen sich es nicht nehmen, ihre Meisterschale auf dem Balkon des Rathauses zu präsentieren. Nicht nur den Fotografen und Filmteams, denn spontan hatten sich auf dem Marienplatz rund 2.500 Fans eingefunden, um mit ihrem Team zu feiern.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die Sportstadt München freut sich mit den Fußballerinnen des FC Bayern. Sie sind echte Vorbilder für den Frauenfußball in ganz Deutschland, aber auch für den Breitensport in unserer Stadt. Ihr Erfolg macht Lust auf mehr. Jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Sommermärchen, wenn in gut drei Wochen am 14. Juni das Eröffnungsspiel der Euro2024 in der Münchner Arena angepfiffen wird.“

Zu dem Empfang im Rathaus waren neben dem Team um Kapitänin Glódís Perla Viggósdóttir auch FCB-Präsident Herbert Hainer, die Vorstandsmitglieder der FCB-AG, Jan-Christian Dreesen, Dr. Michael Diederich und Andreas Jung, die Leiterin der FCB-Frauenfußball-Abteilung, Bianca Rech, sowie zahlreiche Stadtrats-Mitglieder gekommen.

FCB-Präsident Herbert Hainer: „Es ist eine große Ehre, dass uns die Stadt im Rathaus empfangen hat und sich unser Team nach einer meisterlichen Saison in ihr Gästebuch eintragen konnte. Unsere Frauen haben gezeigt, was alles möglich ist, wenn man an sich glaubt.“