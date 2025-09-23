Stadt empfängt Meisterteam des FC Bayern Basketball

Die Basketballer des FC Bayern München hatten es spannend gemacht. Erst im entscheidenden fünften Spiel gegen Ulm sicherte sich das Team von Trainer Gordon Herbert am 26. Juni den Titel des Deutschen Meisters. Es war der siebte in der Vereinsgeschichte. Ziemlich genau drei Monate nach der erfolgreichen Titelverteidigung ist nun ein Termin zustande gekommen, an dem Oberbürgermeister Dieter Reiter die FCB-Basketballer wie versprochen im Rathaus empfangen und sie zum Meistertitel beglückwünschen konnte – und einige von ihnen dank der Verspätung sogar zu mehr.

„Eigentlich wollte ich heute ja ,nur‘ zur Deutschen Meisterschaft im Basketball gratulieren, aber der FC Bayern legt ja gern eine Schippe drauf“, sagte Oberbürgermeister Reiter. „Deutschland hat die Basketball-EM gewonnen und im Nationalteam waren fünf Bayern-Spieler – Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Leon Kratzer, Oscar da Silva und Justus Hollatz. Kein Verein stellte mehr Spieler, über dieses Gold freut sich München ganz besonders!“

Um dann zum eigentlichen Grund des Empfangs zu kommen – der Deutschen Basketball-Meisterschaft: „Dieser Erfolg ist ein weiterer Meilenstein einer tollen Entwicklung“, betonte OB Reiter. „Die vergangene Saison hat die Liebe zu diesem fantastischen Sport weiter angefacht: München ist Basketballstadt, und das verdanken wir dem FC Bayern.“

Neben Trainer Gordon Herbert, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2023 auch den WM-Titel geholt hatte, und den aktuellen Nationalspielern waren natürlich auch die anderen FCB-Teammitglieder um Kapitän Vladimir Lucic ins Rathaus gekommen, um sich anlässlich des siebten Meistertitels nach 1954, 1955, 2014, 2018, 2019 und 2024 – im Beisein zahlreicher Stadtratsmitglieder – im Gästebuch der Stadt zu verewigen und im Anschluss Fotos auf dem Meisterbalkon zu schießen, wo sich sonst die Kolleginnen und Kollegen aus der Fußballabteilung einfinden.

„Wir bedanken uns sehr bei der Stadt München und Oberbürgermeister Dieter Reiter für die Einladung zu diesem Empfang“, sagte der Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer. „Das ist eine schöne Wertschätzung für unsere Mannschaft um Trainer Gordon Herbert. München ist eine Sportstadt und wir sind sehr froh, neben unseren Fußballerinnen und Fußballern in unseren Basketballern weitere erfolgreiche Botschafter im Verein zu haben.“