Stadt fördert Kindertagespflege mit rund 32 Millionen Euro

Auch im neuen Kita-Jahr ist die Kindertagespflege ein wichtiger Bestandteil des Betreuungssystems in München und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der frühkindlichen Bildung und Betreuung spielen. Die Landeshauptstadt München stattet die Kindertagespflege so gut wie möglich aus, um dieses Betreuungsangebot sowohl für die Betreuungspersonen als auch für die Eltern attraktiv zu gestalten. So investierte die Stadt im vergangenen Jahr circa 32 Millionen Euro zur Förderung von rund 1.700 Kindern in der Kindertagespflege.

Kindertagespflege beinhaltet die Bildung, Erziehung und Betreuung von Tagespflegekindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Umfang von durchschnittlich mindestens zehn Wochenstunden Betreuungszeit pro Tagespflegekind. Kindertagespflegepersonen sind in der Regel selbstständig tätig. Im Jahr 2019 wurde der sogenannte Buchungskorridor eingeführt, d.h. eine Kindertagespflegeperson betreut beispielsweise ein Kind für 36 Stunden in der Woche und liegt damit im Buchungskorridor 35 bis 40 Stunden. Die Betreuung wird entsprechend dem höchsten Stundensatz des Buchungskorridors vergütet – unabhängig von dem tatsächlichen Betreuungsumfang in diesem Rahmen.

Das Sozialreferat hatte zur Weiterentwicklung der Förderleistung in der Kindertagespflege im Dezember 2023 eine Beschlussvorlage in den Stadtrat eingebracht, die eine Fördererhöhung von rund 3,8 Millionen Euro ausgelöst hätte, aber unter dem Aspekt der Rückkehr zur stundengenauen Abrechnung. Dieser Punkt stieß bei den Münchner Kindertagespflegepersonen auf Widerstand.

In der Folge wurde das Thema vertagt und das Sozialreferat hat sich 2024 erneut intensiv mit den Förderbedingungen für die Kindertagespflege auseinandergesetzt. Daraufhin wurde ein breiter Maßnahmenkatalog entwi- ckelt, der die wesentlichen Forderungen der Kindertagespflege aufgreift, wie u.a. die Erhöhung der bisherigen 30 „Kulanztage“, d.h. die Fortzahlung der Förderleistung während der betreuungsfreien Zeit wegen Urlaub, Krankheit etc.

Leider kann dieser breite Maßnahmenkatalog aufgrund der kritischen Haushaltslage der Stadt derzeit nicht dem Stadtrat vorgelegt werden, da die am 3. Juli vom Stadtrat beschlossene Veränderung des Haushaltsplanes für das laufende Haushaltsjahr Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 133 Millionen Euro vorsieht. Die bisherigen Förderleistungen werden daher – ohne Kürzungen – beibehalten. Die Stadt sieht die Kindertagespflege in München als wichtige Säule der Kinderbetreuung und möchte dafür sorgen, dass diese Betreuungsmöglichkeit für Eltern und Kinder in einer guten Qualität erfolgt und die derzeitigen Arbeitsbedingungen der Kindertagespflegepersonen erhalten bzw. verbessert werden. Daher wird mit Hochdruck daran gearbeitet, den selbstständig tätigen Kindertagespflegepersonen eine Wertschätzung zukommen zu lassen, welche trotz der aktuellen Finanzsituation der Stadt realisierbar ist.