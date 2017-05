Stadt fördert Musiker: Neubauten und Mietzuschüsse für Proberäume

München, 26.05.2017. Initiiert von Oberbürgermeister Dieter Reiter wird die Förderung Musikschaffender deutlich ausgeweitet. So werden ab 1. Juli erstmals 32 professionell tätige Musikerinnen, Musiker und Musikgruppen Mietzuschüsse für ihre Proberäume erhalten. Die Auswahl, die sich aus einem Ausschreibungsverfahren ergeben hat, traf der Stadtrat auf Vorschlag einer Jury. Insgesamt werden jährlich 51.000 Euro ausgereicht. Die Einzelförderungen bewegen sich zwischen 72 und 202 Euro monatlich. Die Förderzusage gilt für drei Jahre. Die ausgewählten Bewerbungen decken die ganze Bandbreite der musikalischen Stilrichtungen ab, wie beispielsweise Popmusik, elektronische Musik, Jazz und Klassik.

„Seit Beginn meiner Amtszeit setze ich mich für mehr bezahlbare Musikproberäume ein. Sowohl Hobby- als auch Profimusiker brauchen Übungsmöglichkeiten. Bereits jetzt greift ein Förderinstrument, das wir neu geschaffen haben: Wir unterstützen erstmals den Profibereich, indem wir Mietzuschüsse vergeben. In einer Metropolregion, in der über 80 Musiklabels ansässig sind, ist das eine wertvolle Unterstützung für die Musikszene. Und wir prüfen daher in allen geeigneten städtischen Neubauten, ob neue Musikübungsräume geschaffen werden können. Erste Erfolge sind in Sicht, denn mit dem Schulbauprogramm können wir manches umsetzen“, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Der Kulturausschuss des Stadtrats hat jetzt empfohlen, dass zwölf Musikprobenräume in die neuen Schulen am Ratzingerplatz integriert werden sollen. Diese Räume in der künftigen Grundschule und im Gymnasium richten sich insbesondere an den musikalischen Nachwuchs. So wird bei der Überplanung des Ratzingerplatzes, bei der sonst sieben bereits vorhandene Übungsräume entfallen würden, nicht nur Ersatz, sondern sogar eine Erweiterung des Angebots geschaffen.