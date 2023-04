Stadt führt den digitalen Gewerbesteuerbescheid ein

Die Landeshauptstadt München bietet ab Ende Mai 2023 erstmals allen Unternehmen die Möglichkeit, den Gewerbesteuerbescheid in digitaler Form zu empfangen. Hintergrund für die Neuerung ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Die Stadt München ist die einzige Kommune in Bayern, die sich am bundesweiten Projekt zur Einführung des digitalen Gewerbesteuerbescheids beteiligt hat. Damit wirkt München aktiv an der Gestaltung des bundesweiten Standards mit.

2022 hat die Landeshauptstadt Gewerbesteuern in Höhe von 3,2 Milliarden Euro vereinnahmt. Damit ist München die Kommune mit dem höchsten Gewerbesteueraufkommen in Deutschland. Zirka 70.000 Gewerbe-

steuerbescheide wurden per Brief bekanntgegeben.

Der digitale Gewerbesteuerbescheid bietet einige Vorteile im Vergleich zum herkömmlichen papierbasierten Verfahren. Zum einen werden Zeit und Kosten bei der Zustellung gespart und zum anderen wird eine maschinelle Weiterverarbeitung der Daten ermöglicht, was insbesondere für Unternehmen von Vorteil ist. Die Umstellung auf die digitale Lösung steigert damit auch die Bürgerfreundlichkeit.

Stadtkämmerer Christoph Frey: „Die Landeshauptstadt München ist stolz darauf, als Pilotkommune an diesem bundesweiten Projekt teilzunehmen. Es ist großartig zu sehen, dass schon erste Unternehmen Kooperationsbereitschaft und großes Interesse am digitalen Gewerbesteuerbescheid zeigen. Wir freuen uns auf diesen wichtigen Schritt in Richtung einer modernen Großstadtverwaltung.“