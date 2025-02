Stadt lädt ein zum Bürgerforum Altenpflege – Jetzt anmelden

Die städtische Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege lädt am Aschermittwoch, 5. März, zum Bürgerforum ins Alte Rathaus ein. Unter dem Titel „Gestärkt und sicher bei Erkrankungen im Alter – Umgang mit Schmerz, Inkontinenz und Sturzgefahr“ informiert die Veranstaltung über Erkrankungen und Phänomene, die mit dem Älterwerden einhergehen. Darüber hinaus werden naturheilkundliche Möglichkeiten der Schmerztherapie, zur Sturzprophylaxe und Wege zum Umgang mit Inkontinenz vorgestellt. Der ergänzende Infomarkt greift Themen wie Osteoporose, Rheuma oder Demenz auf und informiert breit über Hilfsangebote für ältere Menschen in München.

Auf dem Podium informieren Dr. Dominik Rahammer (Leitender Oberarzt, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Palliativmedizin, Klinik für Geriatrie, Barmherzige Brüder Krankenhaus München), David Müller (Physiotherapeut, Leiter des Kurses „Sturzprophylaxe“ des Fördervereins Klinikum-München-Bogenhausen e.V.), Robert Schmidt (Chefarzt, Facharzt für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Homöopathie, Krankenhaus für Naturheilweisen, München) sowie Michael Schönfelder (Gesundheits- und Krankenpfleger, Urotherapeut, Fachkraft für Stoma, Kontinenzmanager, Abteilungsleitung an der Schön Klinik Bad Aibling).

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter 233-96966 oder unter go.muenchen.de/forum-altenpflege.



Das Alte Rathaus wird um 17 Uhr geöffnet, so dass genügend Zeit bleibt, um die vielfältigen Informationsstände im Foyer zu besuchen. Rollstuhlfahrer*innen sowie Menschen, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, werden gebeten, sich im Vorfeld bei der Beschwerdestelle zu melden. Der Veranstaltungsort ist mit einer Induktionsanlage für schwerhörige Menschen ausgestattet, die Redebeiträge werden von Gebärdendolmetscherinnen übersetzt.

Informationen zum Thema des Abends werden circa drei Wochen nach der Veranstaltung auf der Website der Beschwerdestelle zur Verfügung gestellt. Diese können bei Bedarf auch postalisch verschickt werden. Weitere Infos unter https://stadt.muenchen.de/infos/altenpflege-beschwerdestelle.html.