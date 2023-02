Stadt München richtet Spendenkonto für Erdbebenopfer ein

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit mittlerweile mehr als 11.000 geborgenen Todesopfern und zerstörten Städten hat schreckliches Leid über die Menschen in den betroffenen Regionen gebracht. Hunderttausende sind bei winterlicher Kälte ohne Obdach, bangen um ihre Verwandten, Freundinnen und Freunde. Und noch ist das wahre Ausmaß der Katastrophe nicht absehbar.

Als Zeichen der Solidarität hat sich Oberbürgermeister Dieter Reiter heute ins Kondolenzbuch des türkischen Generalkonsulats eingetragen. Um den Betroffenen zu helfen, hat die Landeshauptstadt München außerdem auf Antrag aller Fraktionen des Stadtrats ab sofort das Spendenkonto „Erdbebenhilfe“ bei der Stadtsparkasse München eingerichtet. Die Münchnerinnen und Münchner können so die humanitäre Hilfe in der Türkei und in Syrien unterstützen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es ist eine humanitäre Katastrophe, die sich nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ereignet. Mit dem Eintrag ins Kondolenzbuch im türkischen Generalkonsulat in München will ich allen, die davon betroffen sind, unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Wir trauern gemeinsam um die vielen Opfer und werden Hilfe leisten, wo immer wir können. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, von denen viele auch hier in München zu Hause sind.“

Spenden per Überweisung (IBAN/BIC) an:

Stadtsparkasse München

IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00

BIC SSKMDEMM

Verwendungszweck „Erdbebenhilfe“