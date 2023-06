Stadt startet Pilotprojekt Jugendpartys

An insgesamt acht Terminen zwischen dem 29. Juli und dem 9. September soll es dieses Jahr in München für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren die Möglichkeit geben, Jugendpartys zu veranstalten. Die Plätze, auf denen gefeiert werden darf, sind der Skateplatz am Fröttmaninger Berg (nachts), der Neuhofener Berg (tagsüber bis abends) und der „Schneckenplatz“ am Bavariapark (tagsüber bis abends). Bürgermeisterin Verena Dietl: „In diesem Sommer bieten wir die Möglichkeit, dass junge Feierkultur auf öffentlichen Plätzen in München genehmigt und ,offiziell‘ stattfinden kann – und dass sie auch sichtbar wird. Ich freue mich sehr, dass dieses Jugendparty-Modell so schnell umgesetzt werden konnte und hoffe, dass sich viele junge, motivierte Veranstalter*innen finden.“

Die Auftakt-Infoveranstaltung findet am heutigen Donnerstag ab 17 Uhr im Sozialbürgerhaus Orleansplatz, Orleansplatz 11, Raum 1082, statt. Danach gibt es für die jungen Menschen, die Interesse haben, an einem der Termine eine Party zu veranstalten, wöchentliche Informationstermine bei MoNa (Moderation der Nacht). Bei diesen Terminen erfahren die Interessent*innen, wie die genauen Abläufe sind und wie die Stadt zum Beispiel bei den Themen Strom, Toiletten etc. unterstützen kann.

Zu jedem Veranstaltungstermin wird es einen festgelegten Plan und eine Frist für die Antragstellung geben. Diese Informationen werden laufend auf dem Instagram Kanal von MoNa (https://www.instagram.com/mona.muenchen) und auf www.muenchen.de/mona veröffentlicht.

Sollten sich für eine Veranstaltung mehrere Bewerber*innen interessieren, entscheidet das Los über den Zuschlag.