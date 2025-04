Stadt stellt Planungen für UEFA Champions League Finale vor

In 60 Tagen startet das „Champions Festival“ im Olympiapark und damit das Highlight des Rahmenprogramms rund um das Champions League Finale in München. Das Spiel findet am 31. Mai in der „Munich Football Arena” statt.

Anlässlich der „60 days to go” bis zum Festivalstart haben Bürgermeisterin Verena Dietl und Sportreferent Florian Kraus zusammen mit FCB- und UEFA-Botschafter Dietmar „Didi” Hamann und Klaus Cyron von Veranstalterseite die verschiedenen Aktivitäten rund um das Finale im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt. Heimlicher Stargast war zudem der Champions League Pokal.

Für die Fans der beiden Teams wird es am Odeonsplatz und am Königsplatz am Samstag, 31. Mai, ganztägig je einen Fan Meeting Point geben. Dort sollen sich vor allem die Fans treffen können, die ein Ticket für das Spiel haben. Vom Fan Meeting Point am Königsplatz wird es Shuttle Busse direkt zur Arena geben, die Fans vom Odeonsplatz können mit der U6 zum Stadion kommen. Die Fan Meeting Points sind aber auch für alle Münchner*innen offen – der Eintritt ist kostenlos.

Ebenfalls kostenlos ist das Champions Festival im Olympiapark. Dieses große Fan Fest startet bereits am Donnerstag, 29. Mai, und geht bis Sonntag, 1. Juni. Neben einem Fußball-Court, der Giant Trophy, einer Foto-Möglichkeit mit dem CL-Pokal und vielen Aktionen von Sponsoren und Partnern werden dort auch zwei Konzerte auf der großen Seebühne stattfinden. Ebenfalls Teil des Champions Festivals ist das „UEFA Ultimate Tournament”, das am Freitag, 30. Mai, im SAP Garden stattfindet.

Die Landeshauptstadt München startet zum Champions League Finale zudem eine eigene Kommunikations-Kampagne unter dem Motto „Wir alle sind Champions”. Sie soll vor allem die Alltags-Held*innen in den Blick nehmen und wird in elf Kategorien Menschen vorstellen, die in ihren Bereichen ebenfalls Champions sind. Die Themen sind Inklusion, Fair Play, eSports, Schule, „Creators“, Kneipenfußball, Vielfalt, Fans, Kunst&Kultur, Mädchenfußball und Mutmacher. Bewerben und nominieren können sich alle Münchner*innen über die Seite muenchen.de/champions . Alle Teilnehmer*innen erhalten zudem die Chance auf Finaltickets.