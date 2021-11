Stadtbibliothek im Motorama eröffnet

Am Freitag, 26. November, 10 Uhr, ging es los: Bürgermeisterin Verena Dietl und Peter Becker, Geschäftsführer der Münchner Stadtbibliothek, eröffneten feierlich die Stadtbibliothek im Motorama – direkt gegen-über des Gasteig in Haidhausen.

Spiel, Spaß und Spannung

Es wird bunter und knalliger in der Ladenstadt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn jeder Raum der Stadtbibliothek ist farblich anders gestaltet: Der Bereich Kinder/Familie ist rot gefärbt, der Showroom – der Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek im Motorama – ist in Gelb gehalten, der Themenschwerpunkt Unterhaltung ist blau gestrichen. So tauchen die Besucher*innen nicht nur in Farbwelten ein – sie können sich durch das Farbsystem auch besser orientieren.

Der Fokus im Motorama liegt auf den Themen Familie, Gaming und digitales Lernen. Auf einer Fläche von zirka 3.600 Quadratmetern stehen ein großes Angebot für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Senior*innen bereit. Selbstverständlich gibt es auch aktuelle Belletristik, Sachliteratur und Zeitungen und Zeitschriften. Insgesamt können 60.000 Medien entdeckt, durchstöbert und natürlich ausgeliehen werden. Über Erdgeschoss und ersten Stock verteilt finden sich Flächen für Veranstaltungen und Mitmachangebote, Arbeitsplätze und PCs. Wie bereits im Gasteig wird auch in der Bibliothek im Motorama das Europe Direct München vertreten sein und für Gespräche und Beratungen rund um Europa zur Verfügung stehen.

Besonderes Highlight ist das GameLab, in dem sich Neulinge und erfahrene Gamer*innen an Spielekonsolen messen können. Dafür gibt es hier die richtige Ausstattung: Konsolen, Laptops und eine eSports-Arena stehen zum Zocken bereit. Darüber hinaus bietet eine Medienwerkbank Zugang zu Virtual Reality Brillen, Coding oder Robotik.

Michaela Gemkow, Leiterin der Stadtbibliothek im Motorama: „Bunt, lebendig, einladend, modern, offen, weitläufig – die Stadtbibliothek im Motorama ist ein toller Aufenthaltsort für alle geworden. Wo früher Geschäfte waren, gibt es nun Medienräume für Kinder, Familien und Jugendliche, aber auch Räume mit den Themenschwerpunkten Leben, Unterhaltung, Lernen/Wissen und Gaming. Ich freue mich auf die kommenden Jahre, in denen wir mit diesem Konzept die Bibliothek der nächsten Generation entwickeln.“

Längere Öffnungszeiten mit Open Library

Die Stadtbibliothek im Motorama wird – genau wie die Stadtbibliothek im HP8 – zur Open Library. Besucher*innen können die Bibliothek von früh morgens bis spät abends als Treffpunkt zum Lernen, Lesen, Arbeiten, Austauschen und Stöbern nutzen – auch außerhalb der Servicezeiten. Die Bibliothek ist Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Es gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.