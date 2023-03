Stadtbibliothek Schwabing öffnet wieder

Die Stadtbibliothek Schwabing, Hohenzollernstraße 16, öffnet am Dienstag, 14. März, wieder ihre Türen. Sie erstrahlt frisch gestrichen, mit deutlich mehr Aufenthaltsqualität und verbesserten Rückgabemöglichkeiten in neuem Glanz. Nach der Renovierung gibt es dort die Möglichkeit, die entliehenen Medien auch rund um die Uhr an jedem Tag der Woche zurückzugeben. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Alle in Schwabing ausgeliehenen Medien werden noch bis zum 30. April weiterverlängert. Gleichzeitig bietet das Schwabinger Bibliotheksteam nach der Wiederer-öffnung verschiedene Veranstaltungen in den renovierten Räumen an. Alle Informationen unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbiblio- thek-schwabing.

Mit im Angebot ist eine Autorenlesung mit Hans Woller im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Woller hat das tödliche Verbrechen an einer jungen Romni im oberbayerischen Niederthann in den 70er Jahren jetzt rekonstruiert und ein Lehrstück über Rassismus geschrieben. Er stellt seine Recherchen am Dienstag, 28. März, um 20 Uhr vor. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten: vor Ort, telefonisch unter 45213630 oder per E-Mail an stb.schwabing.kult@muenchen.de.

Informationen zur Barrierefreiheit unter https://www.kultur-barrierefrei-muenchen.de/stadtbibliothek-schwabing.