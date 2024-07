Stadtbibliotheken Giesing und Moosach jetzt länger geöffnet

Die Stadtbibliotheken Giesing und Moosach sind jetzt neue Open Library-Standorte. Nutzer*innen über 16 Jahre mit Bibliotheksausweis können nun auch diese Einrichtungen der Münchner Stadtbibliothek frühmorgens, spätabends sowie an Sonn- und Feiertagen auch ohne die Anwesenheit von Fachpersonal als Treffpunkt zum Lernen, Lesen, Arbeiten und Austauschen nutzen. Die beiden Stadtbibliotheken Giesing und Moosach haben Dienstag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr sowie Sonn- und Feiertage von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Bereits seit Mitte März bieten die Stadtbibliotheken Am Westkreuz, Fürstenried und Riem die erweiterten Öffnungszeiten an. Die Stadtbibliotheken im HP8 und im Motorama haben schon seit 2021 länger geöffnet. An allen Open Library Standorten sind die Mitarbeitenden während der bisherigen Servicezeiten weiterhin wie gewohnt für Anmeldungen, Beratung oder Kassengeschäfte für die Kundschaft da.

Öfnungszeiten in den bisherigen Open Libraries

– Stadtbibliotheken Am Westkreuz, Fürstenried und Riem: Dienstag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr sowie Sonn- und Feiertage von 10 bis 20 Uhr.

– Stadtbibliothek im HP8: Montag bis Sonntag von 7 bis 23 Uhr.

– Stadtbibliothek im Motorama: Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr sowie Sonn- und Feiertage von 10 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen zu den Öffnungs- sowie Servicezeiten unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten.