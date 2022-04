Stadtgebiet München: Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln – zwei Tatverdächtige festgenommen

Im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth ergab sich der Verdacht, dass ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in München mit Betäubungsmitteln (Heroin, Kokain, Haschisch sowie Marihuana) handeln würde.

In diesem Zusammenhang ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 27-Jährige gemeinsam mit einem 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm für Verkäufe von Betäubungsmitteln im Bereich München verantwortlich sei. Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei führten in der Folge zu einer Wohnung im Bereich Untersendling, welche durch den 17-jährigen Tatverdächtigen genutzt wurde.

Am Dienstag, 22.02.2022 wurde hier eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hierbei konnte der zu diesem Zeitpunkt 17-Jährige in der Wohnung angetroffen werden. Zudem wurden in der Wohnung mehrere unterschiedliche Arten von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. In den durchsuchten Räumlichkeiten fanden sich ferner Hinweise auf den 27-jährigen Tatverdächtigen. Ein gegen den 17-Jährigen zunächst ergangener Haftbefehl wurde zwischenzeitlich wieder außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei wurden in der Folge fortgeführt. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass der 27-Jährige weitere Wohnungen in den Stadtteilen Maxvorstadt, Laim und Berg am Laim für Tathandlungen nutzte. Am Montag, 04.04.2022 wurden in diesem Zusammenhang mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Im Rahmen der Durchsuchung in Berg am Laim konnten in einer Wohnung der 27-Jährige zusammen mit dem 17-jährigen Tatverdächtigen angetroffen werden. Zudem wurden bei der Durchsuchung ebenfalls mehrere unterschiedliche Arten von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Des Weiteren wurde ein Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefunden und beschlagnahmt.

Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher jeweils Untersuchungshaft anordnete.

Die Münchner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in diesem Fall fort.