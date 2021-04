Stadtgebiet München: Mehrere Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter in U-Bahnhöfen

Im Zeitraum von Sonntag, 11.04.2021, bis Sonntag, 18.04.2021, kam es in insgesamt acht Fällen zu Sachbeschädigungen in Form von Graffiti in den U-Bahnhöfen Universität, Candidplatz, Böhmerwaldplatz, Karl-Preis-Platz, Dietlindenstraße, Lehel, Hauptbahnhof und Goetheplatz.

Bei den Sachbeschädigungen wurden durch den oder die unbekannten Täter ausschließlich Glas- und Metalloberflächen von Schaltkästen und Rolltreppenverkleidungen durch das Aufbringen einer ätzenden Flüssigkeit beschädigt. Der bislang entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen in den o.a. UBahnhöfen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei der ätzenden Flüssigkeit um eine noch nicht näher bestimmte Säure handelt, die insbesondere im flüssigen Aggregatzustand nach Kontakten mit der Haut Verätzungen hervorrufen kann.

Von Seiten der Münchner Polizei wird dringend daraufhin hingewiesen, bei etwaigen Graffiti diese nicht zu berühren und unmittelbar den Polizeinotruf zu verständigen.