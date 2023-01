Stadtgebiet München: Organisierter Callcenterbetrug – Polizei kann drei Täter festnehmen

Fall 1:

Am Donnerstag, 10.11.2022, meldete sich ein unbekannter Anrufer bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich dabei als Staatsanwalt aus. Im Telefonat brachte er die über die 80-Jährige dazu, zu glauben, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zur Abwendung einer Gefängnisstrafe notwendig sei. Aus diesem Grund übergab die über 80-Jährige Bargeld im fünfstelligen Wert an einen unbekannten Abholer.

In weiteren Telefonaten forderte der unbekannte Täter am Telefon weiteres Bargeld. Nachdem die über 80-Jährige zwischenzeitlich mit einem Verwandten telefonierte, konnte dieser sie über die Betrugsmasche aufklären, sodass es zu keiner weiteren Geldübergabe kam.

Durch intensive Ermittlungen der Polizei konnte ein 43-Jähriger aus Polen als Tatverdächtiger identifiziert werden. Dazu weiter geführte Ermittlungen ergaben zudem, dass er neben seiner Abholertätigkeit in Deutschland auch für die Entgegennahme und den Transport von Beute ins Ausland verantwortlich war.

Am Freitag, 13.01.2023, konnte der 43-Jährige kurz vor seiner Ausreise am Grenzübergang Weidhaus durch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken festgenommen werden. Er wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Folgeermittlungen ergaben zudem, dass der 43-Jährige auch an weiteren Taten in München beteiligt war.

Fall 2:

-siehe Medieninformation vom 12.01.2023, Nr. 67

Wie bereits berichtet erhielt am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 14:20 Uhr, eine über 60-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines, ihr unbekannten Mannes der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte einen Verkehrsunfall des Sohnes, bei welchem eine Person gestorben sei. Aus diesem Grund forderte er Bargeld in einem sechsstelligen Bereich um den Sohn aus dem Gewahrsam entlassen zu können.

Aus diesem Grund übergab die über 60-Jährige Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrags an einen ihr unbekannten männlichen Abholer an der Wohnungstür. Im Anschluss telefonierte sie mit einem Familienangehörigen, welcher sie über den Betrugsfall aufklärte.

Auch in diesem Fall konnte der Abholer, ein 32-Jähriger aus Polen, durch intensive polizeiliche Ermittlungen identifiziert werden. Ermittlungen ergaben, dass er sich aktuell in Saarbrücken aufhält. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden nahmen diese den 32-Jährigen vor Ort fest. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige kurz zuvor als Abholer im Bereich Saarbrücken fungiert hatte. Kurz zuvor übergab er die Beute vom Mittwoch, 11.01.2023, aus München an dem in Fall 1 benannten 43-Jährigen aus Polen.

Ein Haftrichter in Saarbrücken erließ einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen.

Fall 3:

Am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 12:15 Uhr, erhielt ein über 90-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann. Der Anrufer nutzte ebenfalls die Legende, dass die Tochter des über 90-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte, weswegen nun Kaution bezahlt werden müsse.

Aus diesem Grund begab sich der über 90-Jährige mit dem zuvor geforderten Bargeld vor die Haustür, um das Geld an einen angekündigten Abholer zu übergeben. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete den über 90-Jährigen und konnte den Abholer bei dessen Ankunft vertreiben und den Polizeinotruf verständigen.

Fall 4:

Ebenfalls am Mittwoch, 18.01.2023, wurde ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München durch einen unbekannten Mann telefonisch kontaktiert, der sich auch als Polizeibeamter ausgab. Auch hier wurde angegeben, dass der Sohn des über 70-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, weswegen nun eine Kaution zur Abwendung einer Gefängnisstrafe gezahlt werden müsse.

Der über 70-Jährige erkannte den Betrug und rief parallel die Polizei. Im weiteren Verlauf kam er den Aufforderungen des unbekannten Täters am Telefon nach und begab sich letztlich zu einem vereinbarten Übergabeort. Nachdem ein 22-Jähriger aus Polen an dessen Auto herantrat, um zuvor vereinbartes Bargeld abzuholen, konnte dieser durch eingesetzte Polizeikräfte festgenommen werden. Der 22-Jährige wurde im weiteren Verlauf der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo am Donnerstag, 19.01.2023, ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erließ.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen übergab der 22-Jährige in einem anderen Fall erbeutetes Bargeld an den in Fall 1 genannten 43-Jährigen.

Die Ermittlungen in allen genannten Fällen führt die AG Phänomene.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte: