Stadtgebiet und Landkreis München: Durchsuchungsaktion wegen Bestechung und Urkundsdelikten

Am Mittwoch, 14.12.2022 wurden durch Einsatzkräfte des PP München in den frühen Vormittagsstunden Durchsuchungsbeschlüsse in einem Ermittlungsverfahren wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Hehlerei und diversen Urkundsdelikten vollzogen. Im Visier der Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München I stehen mehrere Betreiber von Zulassungsdiensten, deren Auftraggeber, sowie Angestellte einer technischen Prüforganisation in München.

Im Fokus steht u.a. ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München. Diesem gelang es über Jahre hinweg mit weiteren Personen, ein System zur Umgehung der Vorführpflicht bei den Zulassungsstellen zu entwickeln und so in großem Umfang amtlich ausgestellte Fahrzeugdokumente für kriminelle Zwecke zu erlangen. Hierbei wurde verschleiert, dass sich die zuzulassenden Fahrzeuge – deren Bandbreite von Luxusfahrzeugen über Modellreihen der gehobenen Kategorien bis zu mittelpreisigen Gebrauchtfahrzeugen reichte – zum überwiegenden Teil im Ausland befanden.

Der Durchsuchungsaktion an insgesamt zehn Objekten mit über sechzig eingesetzten Beamtinnen und Beamten gingen nahezu ein Jahr lang andauernde, äußerst umfangreiche Ermittlungen voraus. Diese wurden ursprünglich durch den gescheiterten Versuch der Kfz-Zulassung eines frisierten Pkw mit verfälschten Dokumenten bei der Zulassungsstelle München ausgelöst. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Stadt München verständigte damals die Polizei, da ihm Unstimmigkeiten bei den vorgelegten Dokumenten aufgefallen waren. Hierdurch, und ebenso aufgrund weiterer Auffälligkeiten bei Kfz-Zulassungen, konnte die systematische Umgehung von zulassungsrechtlichen Vorschriften zum Zwecke der Erlangung von Zulassungsbescheinigungen und Kennzeichen festgestellt werden.

Weitere, umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 51 (Kfz-Kriminalität), in Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 73 (Amtsdelikte), gegen derzeit zwölf Beschuldigte dauern an. Darüber hinaus richtet sich der Vorwurf der Bestechlichkeit und Bestechung gegen weitere Beschuldigte, deren Anzahl bislang nicht abschließend benannt werden kann.