Stadtgründungsfest 2019: Kinder feiern Stadtgeburtstag

Stadtgeschichte(n) spielerisch erfahren, Kriminalfälle lösen, Porzellan gießen und München in einem zeichnerischen Stadtspaziergang kennen zu lernen – dies alles und mehr zum Nulltarif bietet das Münchner Stadtgründungsfest zum Geburtstagsfest für Kinder.

Münchner Stadtleben von anno dazumal im Alten Hof

Auf historischem Boden im Alten Hof, der ersten Herzogsburg in München, können Kinder unter fachkundiger Anleitung mittelalterliches Stadtleben nachspielen. Wie werden Löffel geschnitzt und Kannen hergestellt? Wie werden Körbe geflochten, Flöße gebaut und warum geht es beim Schmied so heiß her? In kleinen Werkstätten erfahren Wissbegierige die Lösungen und dürfen selbst aktiv werden. Hungrige versorgt die Hofküche, wo auch kleine Köche zur Unterstützung gesucht sind. Die Ateliers und Werkstätten laden täglich von 11-18 Uhr zum Mitmachen ein.

Werbung / Anzeige

Für Detektive und Spürnasen: „Die abenteuerlichen Geschichten des bayerischen Marco Polo“

Ein historischer Kriminalfall anno 1394 steht zur Klärung an: Johannes Schiltberger, der 14 Jahre alte Knappe eines Freisinger Ritters, begab sich mit seinem Herrn auf Kreuzzug, zu dem Papst Bonifatius IX. aufgerufen hatte. Von München ging die Reise auf dem Floß die Isar und die Donau hinunter bis nach Ungarn. Dort geriet er gleich bei der ersten Schlacht in Gefangenschaft und kehrte erst nach 33 Jahren nach München zurück. Hofkommissar Dingfelder braucht junge Spurensucher um aufzuklären, warum eine schwere Eisentruhe voller Geld, mit dem der päpstliche Ablassbrief für die Teilnahme am Kreuzzug bezahlt werden sollte, abhanden gekommen ist. Erwachsene in Begleitung von Kindern dürfen zur Unterstützung kriminalistisch tätig werden. Spielausgabe: 11 bis 16 Uhr.

Infopoint Museen & Schlösser in Bayern im Alten Hof

Ein Gemeinschaftserlebnis für Jung und Alt ist der Besuch der Dauerausstellung „Münchner Kaiserburg“ im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern. Im gotischen Gewölbe des Burgstocks ist die goldene Bulle Kaiser Ludwigs des Bayern zu sehen und die Entwicklung des Münchner Stadtwappens „vom Mönch zum Münchner Kindl” an Siegeln, Münzen und Medaillen ablesbar. An verschiedenen interaktiven PC-Stationen können Informationen zur Person Ludwigs des Bayern, zum Herrschergeschlecht der Wittelsbacher und zur Nutzung des Alten Hofes im Mittelalter abgefragt werden. Der Gewölbekeller birgt zudem ein besonderes Dokument der Münchner Stadtgeschichte: die älteste, in der Ausstellung freigelegte Burgmauer datieren die Archäologen ins späte 12. Jahrhundert.

Zu Gast im Infopoint ist das Porzellanikon Selb. Zum Selbstgießen von Porzellan oder zum Drehen eines eigenen Films mit “stillen Stars” laden die Porzelliner ein (11 bis 16 Uhr). Geöffnet ist der Infopoint Museen & Schlösser in Bayern am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Veranstaltet wird das Kinder- und Familienprogramm von Kultur & Spielraum e.V., Stadtjugendamt/Jugendkulturwerk in Zusammenarbeit mit dem MPZ-Museums Pädagogischen Zentrum und der Musikgruppe Pantaleon im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München und mit freundlicher Unterstützung der

Immobilien Freistaat Bayern und des Infopoints Museen & Schlösser in Bayern.

Und außerdem

Im Handwerkerdorf am Odeonsplatz zeigen „richtige“ Handwerker ihr Können und dürfen über ihre Gewerke befragt werden. Die Stadt neu entdecken können große und kleine Münchenfreunde am Samstag und Sonntag in der Rathausgalerie│Kunsthalle – ein Kunstraum der Stadt München (jeweils 11 bis 19 Uhr). Im „Stadtlabor“ kann die ganze Familie mit Zeichenstift und Kamera die Stadt erkunden. Zum zeichnerischen Stadtspaziergang laden die Urban Sketchers Munich am Sonntag ein (14 Uhr).