Stadtrat beschließt höhere Zuschüsse für Sportvereine

Der Sportausschuss des Stadtrats hat beschlossen, Münchens Sportvereine mit insgesamt einer Million Euro zusätzlich zu unterstützen. Je 500.000 Euro mehr fließen damit in die Erhöhung der Sportbetriebspauschale sowie in die Aufstockung der Zuschusszahlungen zum Unterhalt der vereinseigenen Sportanlagen.

Mit diesen Mitteln wird die Breitensportförderung der Landeshauptstadt München langfristig erhöht und somit den Münchner Sportvereinen Planungssicherheit für ihre wichtige Arbeit gegeben. Ein weiterer Grund für die Erhöhung sind die enormen Kostensteigerungen der Vereine in nahezu allen Bereichen, besonders bei den Energiekosten. Hier ist auch in den kommenden Jahren nicht mit einer Entspannung zu rechnen.

Mit der Sportbetriebspauschale bezuschusst die Stadt grundsätzlich alle Ausgaben, die im Alltagsgeschäft der Sportvereine anfallen – insbesondere sind dies Personal- und Sachkosten. 2022 betrug die Pauschale knapp 3 Millionen Euro, wovon 265 Vereine mit insgesamt 347.882 Mitgliedern gefördert wurden.

Zudem werden zusätzlich Münchner Sportvereine unterstützt, wenn sie eigene Sportanlagen betreiben und somit schlechter gestellt sind als Vereine, die ihren Betrieb in städtischen Anlagen abhalten können. Im Jahr 2022 bekamen insgesamt 235 Vereine mit insgesamt knapp 285.000 Mitgliedern diesen Zuschuss.

Dieser städtische Zuschuss zum Unterhalt der Sportanlagen bemisst sich allerdings nach der jeweiligen Fläche der Sportanlagen – und in den letzten Jahren haben mehrere Vereine neue Flächen hinzubekommen oder in ganzjährige bespielbare Traglufthallen investiert. Gleichzeitig bedeutet die Förderung und Betreuung der erfreulicherweise weiter wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in den Vereinen (Jugendanteil durchschnittlich über 40 Prozent) einen hohen personellen und damit auch finanziellen Aufwand.

Sportbürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich, dass wir mit der Erhöhung der Münchner Sportfördermitel um insgesamt eine Million Euro die wertvolle Arbeit der Münchner Sportvereine in dieser herausfordernden Zeit unterstützen können. München braucht seine Sportvereine, sie leisten einen unschätzbaren Beitrag zum Funktionieren unserer Stadtgesellschaft und sind nicht selten eine tragende Säule in der Lebens- und Freizeitgestaltung vieler Münchnerinnen und Münchner.“