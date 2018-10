Stadtrat beschließt neues Münchner Babypaket

München, 9.10.2018. Die Landeshauptstadt heißt alle Neugeborenen künftig mit einem Babybegrüßungspaket willkommen. Das hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss in seiner heutigen Sitzung beschlossen.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Vollversammlung wird das Stadtjugendamt das Begrüßungspaket erstmals 2020 versenden und zwar an Familien mit Neugeborenen, die ihren Erstwohnsitz in München haben, sowie an zugezogene Familien mit Neugeborenen bis zum Alter von sechs Monaten. Das Paket wird neben einem Willkommens-Schreiben des Oberbürgermeisters einen Gutschein für ein Geschenk enthalten, das die Eltern in den Familienbildungsstätten und Familienzentren abholen können. Familien sollen dadurch einen ersten frühen Kontakt zu den Zentren und Bildungsstätten aufnehmen und so beispielsweise konkrete Beratungs- oder Hilfsange- bote kennenlernen. Grundlage der Entscheidung, ein Münchner Babypaket einzuführen, war die Expertise eines Arbeitskreises, der unter anderem Begrüßungspakete in anderen deutschen Städten und die vorhandenen Münchner Angebote für Eltern untersucht hatte.