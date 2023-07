Stadtrat bestätigt Leistungsangebot 2024 der MVG

Die Vollversammlung des Stadtrats hat das Leistungsprogramm für die MVG, also die Änderungen zum Fahrplanwechsel im kommenden Dezember, verabschiedet. Von 10. Dezember 2023 an wird es vor allem notwendige Angebotsausweitungen, etwa für die Erschließung von Neubaugebieten und neuen Schulstandorten, geben.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) steht vor vielen Herausforderungen: Der Personal- und Fachkräftemangel führt dazu, dass nicht genügend Fahrer*innen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sind die Nutzerzahlen noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, die Betriebskosten wegen der Energiepreise und des Abschlusses für die relevanten Tarifverträge sind indes stark gestiegen. Trotz der herausfordernden Situation wird das Angebot der MVG von U-Bahn, Bus und Tram aber nicht reduziert, sondern kann bei U-Bahn und Bus sogar leicht verbessert werden.

So fährt die U5 künftig nach der Hauptverkehrszeit am Vormittag alle 5 Minuten. Die U4 verkehrt dann nur noch im Abschnitt Arabellapark – Theresienwiese statt bis zur Westendstraße. Damit besteht auf der gesamten Linie U5 künftig ganztägig ein 5-Minuten-Takt. In dem Abschnitt Theresienwiese – Westendstraße bleibt das bereits bestehende Angebot erhalten. Auch beim Bus gibt es zum Fahrplanwechsel einige Verbesserungen:

– Der ExpressBus X80 fährt künftig auch an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr alle 20 Minuten im Abschnitt Lochhausen Bf – Moosach Bf. Damit bekommen die Anwohner*innen des Neubaugebietes Osterangerstraße auch an Sonn- und Feiertagen einen Anschluss an das ÖPNV-Netz. -Der Bus 55 fährt künftig unter der Woche alle 10 statt wie bisher alle 20 Minuten im Abschnitt Waldperlach – Putzbrunn.

– Der Bus 57 fährt künftig bis 20.30 Uhr und damit eine Stunde länger im 10-Minuten-Takt im Abschnitt Neuaubing West – Freiham.

– Der Bus 143 beginnt seinen Betrieb künftig mit der ersten Fahrt um 6.02 Uhr statt um 6.42 Uhr ab Freiham.

– Die Nachtlinien N80 und N81 bedienen die neue Haltestelle Kleiberweg in Lochhausen.

– Weitere Angebotsmaßnahmen auf den Linien 57, 135, 139, 143, 154, 157, 162, 163, 178, 182, 184, 189 und N77 sind im Laufe des Jahres geplant. -Zudem verkehren in Kooperation mit dem Landkreis München drei neue Expressbuslinien in die Landeshauptstadt München: X204: Putzbrunn – Brudermühlstraße (- St. Achaz), X205: Garching Forschungszentrum – Arabellapark und X206 Lohhof Nord – Feldmoching

Bei der Tram sind für das kommende Jahr keine Fahrplanänderungen vorgesehen.