Stadtrat stimmt Finanzierung des „Haus der Kinder- und Jugendgesundheit“ zu

Der Gesundheitsausschuss des Stadtrates hat heute den Beschluss für ein wichtiges Projekt des Gesundheitsreferates gefällt: Das Gebäude an der Hackenstraße 12 wird zum „Haus der Kinder- und Jugendgesundheit“ umgebaut. Dort werden nicht nur die Gesundheitsuntersuchungen zur Einschulung stattfinden, an denen alle Münchner Kinder teilnehmen, sondern auch die Schulärztliche Sprechstunde und andere Aufgaben des Gesundheitsreferats beheimatet sein.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich, dass an einem so zentral gelegenen Ort ein eigenes Haus für die Gesundheit der Münchner Kinder und Jugendlichen entstehen kann. Heute fällt mit diesem Beschluss der Startschuss, es wird noch einige Zeit dauern, bis das Haus bezugsfertig ist. Doch schon heute kann man sagen: Es wird ein großer Gewinn für die Münchner Familien sein. Denn endlich wird es eine räumlich angemessene Anlaufstelle für die Gesundheitsbelange der jungen Münchner*innen geben.“

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Die Landeshauptstadt erfreut sich schon seit Jahren einer steigenden Geburtenzahl. Dies führt auch dazu, dass die Räumlichkeiten für die Einschulungsuntersuchung in unserem Stammhaus an der Bayerstraße nicht mehr ausreichen. Im neuen Domizil an der Hackenstraße freuen wir uns auf mehr Platz. Für die anstehende Ertüchtigung haben wir selbstverständlich auch Kinder, Jugendliche und Eltern mit Beeinträchtigungen im Blick“

Eine Detailplanung für den Umbau des Gebäudes Hackenstraße 12 ist derzeit in Vorbereitung. Wann der Umbau beginnt und die erste Gesundheitsuntersuchung im „Haus der Kinder- und Jugendgesundheit“ stattfindet, ist noch offen.