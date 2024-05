Stadtrat wählt Jacqueline Charlier zur neuen Kommunalreferentin

Die Vollversammlung des Stadtrats hat in ihrer heutigen Sitzung Jacqueline Charlier zur neuen Kommunalreferentin der Stadt München gewählt. Auf Charlier entfielen 40 von 78 gültigen Stimmen. Sie tritt zum 1. August die Nachfolge von Kristina Frank an. Charlier ist seit 22 Jahren im Referat für Stadtplanung und Bauordnung als Juristin tätig. Seit zehn Jahren ist sie als Ständige Stellvertreterin der Stadtbaurätin für das Referat für Stadtplanung und Bauordnung verantwortlich.

Jacqueline Charlier: „Ich freue mich sehr über die Wahl und das mir entgegengebrachte Vertrauen der Mehrheit des Stadtrats. Meine Fachexpertise und meine Leidenschaft für die Bodenpolitik kann ich hervorragend mit den neuen breit gefächerten Aufgabengebieten im Kommunalreferat verbinden. Ich freue mich sehr auf die Vielfalt der Themen, gerade auch durch die vier Eigenbetriebe des Kommunalreferats.

Die Landeshauptstadt München steht vor großen Zukunftsherausforderungen, beispielsweise im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit, aber natürlich auch bezahlbares Wohnen, Digitalisierung und neue Bürowelten. Dem Kommunalreferat kommt als Querschnittsreferat eine wichtige Funktion bei allen diesen Themen zu. Ich freue mich daher auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Stadtspitze, dem Stadtrat und allen Referaten. Die viele Arbeit zum Wohle der Stadt wird tagtäglich durch engagierte Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung geleistet. Auf die neue Kollegenschaft im Kommunalreferat freue ich mich daher besonders und kann versichern, dass ich mit allen gerne vertrauensvoll und mit großer Leidenschaft, aber auch viel Spaß zusammenarbeiten möchte. Natürlich werde ich das Planungsreferat nach all den Jahren vermissen, aber ich weiß, dass wir weiterhin eng zusammenarbeiten werden.“

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung bedankt sich bei Jacqueline Charlier für 22 Jahre hervorragende Leistung, aber auch tiefe Verbundenheit mit dem Referat, den Themen und allen Kolleginnen und Kollegen.

Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk: „Ich gratuliere ihr von ganzem Herzen zu ihrer Wahl als neue Kommunalreferentin. So bedeutend der Verlust für unser Referat, aber auch für mich persönlich ist, freue ich mich sehr für sie und wünsche ihr alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass Frau Charlier die Aufgaben an ihrer neuen Wirkungsstätte aufgrund ihrer Fachexpertise und ihrem hohen Engagement mit Bravour meistern wird. Ich freue mich auf eine weiterhin enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frau Charlier nun in der Funktion als Kommunalreferentin.“