Stadtrat wählt neue Referenten für Arbeit/Wirtschaft und Kultur – Stadtbaurätin erneut im Amt bestätigt

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft sowie das Kulturreferat der Stadt München bekommen im nächsten Jahr neue Leitungen. Die Vollversammlung des Stadtrats wählte heute Dr. Christian Scharpf mit 44 von 78 gültigen Stimmen zum neuen Referenten für Arbeit und Wirtschaft. Neuer Kulturreferent wird der bisherige ehrenamtliche Stadtrat Dr. Florian Roth. Auf ihn entfielen in der Stichwahl 40 von 79 gültigen Stimmen. Zudem bestätigte der Stadtrat mit 68 von 69 gültigen Stimmen Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk erneut im Amt als Stadtbaurätin. Die Amtszeit beträgt jeweils sechs Jahre.

Dr. Christian Scharpf wird zum 1. März 2025 die Leitung des Referats für Arbeit und Wirtschaft übernehmen. Er folgt damit auf Clemens Baumgärtner, der den Posten seit März 2019 innehatte. Dr. Scharpf ist seit 1. Mai 2020 Oberbürgermeister von Ingolstadt und war davor bereits in verantwortungsvollen Positionen in der Münchner Stadtverwaltung tätig. Der promovierte Jurist arbeitete seit 2004 in der Rechtsabteilung des Direktoriums, anschließend als persönlicher Mitarbeiter von OB Christian Ude und ab 2012 als Stadtdirektor im Direktorium.

Dr. Christian Scharpf: „Ich freue mich sehr, dass der Münchner Stadtrat mir das Vertrauen ausgesprochen und mich heute zum Referenten für Arbeit und Wirtschaft gewählt hat. Als Wirtschaftsreferent wird es meine vordringliche Aufgabe sein, dass München auch weiterhin eine der führenden europäischen Wirtschaftsmetropolen bleibt mit starken Unternehmen und mit guten Arbeitsplätzen.“

Die Leitung des Kulturreferats wird mit Dr. Florian Roth zum 1. Juli 2025 neu besetzt. Er wird Nachfolger von Anton Biebl, der das Referat seit Juli 2019 leitete. Dr. Roth ist seit 2008 ehrenamtlicher Stadtrat und war von 2012 bis 2022 Vorsitzender der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste. Er ist aktuell Leiter der städtischen Bildungsberatung und Dozent für Philosophie an der Volkshochschule.

Dr. Florian Roth: „Ich danke dem Stadtrat für sein Vertrauen. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, in der die freie Gesellschaft zunehmend unter Druck gerät. Gerade jetzt müssen wir die Kultur stärken. Die Münchner Kulturlandschaft hat eine wunderbare Vielfalt, von Hochkultur bis zur freien Szene. Für diesen breiten Kulturbegriff stehe ich. Ich freue mich, meine Leidenschaft und mein Fachwissen bald als Leiter des Kulturreferats einzubringen.“

Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk ist seit 2007 Münchner Stadtbaurätin. Ihre vierte Amtszeit beginnt am 1. Mai 2025. Professorin Dr. (Univ. Florenz) Merk „Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Im Fokus meiner Arbeit bleiben Konzepte für bezahlbaren Wohnungsbau und Genossenschaftsmodelle. Ich sehe eine große Chance, Optimierungsprozesse in der Verwaltung mit der Digitalisierung zu verknüpfen. Zugleich werde ich aber auch innovative Konzepte für eine nachhaltige Stadtentwicklung vorantreiben, die Mobilität, Freiflächen, Stadtgestaltung und soziale Gerechtigkeit vereinen. Die verantwortliche Stadtentwicklung entsteht nur im Dialog mit vielen Akteur*innen und im Austausch mit der Stadtgesellschaft. Deshalb sind mir partizipative Verfahren und Wettbewerbe wichtig. Der neue Stadtentwicklungsplan (STEP 2024) zeigt mit dem Bürger*innen-Rat neue Beteiligungsformate auf, und die Internationale Bauausstellung ,Räume der Mobilität‘ ist ein hervorragendes Instrument für Kooperation in der Region.“