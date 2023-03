Stadtratshearing zur Medienkompetenz junger Menschen

In einem speziellen Hearing am 5. und 6. Oktober wird sich der Stadtrat mit der Förderung der Medienkompetenz junger Menschen beschäftigen. Das haben der Kinder- und Jugendhilfeausschuss sowie der Bildungsausschusses des Stadtrats in ihren jeweiligen Sitzungen einstimmig beschlossen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Durch die Digitalisierung ist die Welt für Kinder und Jugendliche komplizierter und verwirrender geworden. Sie müssen lernen, sich in ihr selbstbestimmt und souverän zu orientieren. Mit den Ergebnissen des Stadtratshearings wollen wir vorhandene Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz erweitern und dadurch die digitale Teilhabe junger Menschen verbessern.“

Neben Impulsvorträgen und Diskussionsformaten wird für die Teilnehmer*innen des Hearings am ersten Tag konkret erlebbar gemacht, wie bereits bestehende Angebote wirken. Dazu wird es interaktive Themeninseln geben, an denen in Workshops und durch Mitmach-Aktionen medienpädagogische Expert*innen aus den Referaten und aus dem Münchner „Netzwerk Interaktiv“ ihre Angebote vorstellen. Geplante Themen sind unter anderem das digitale Klassenzimmer und dabei beispielsweise die Rolle von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich, die mündige Nutzung von Medien mit Herausforderungen wie Fake News, der kreative Umgang mit Games und spielerischem Lernen, Medien in der frühkindlichen Bildung sowie Medienorte für die Stadtgesellschaft inklusive digitaler Formen der Jugendbeteiligung.

Am zweiten Tag sollen dann auch Schulklassen, Kindergarten- und Hortgruppen sowie Gruppen aus der Jugend- und Jugendsozialarbeit zusammen mit pädagogischen Fachkräften aus diesen Bereichen teilnehmen. Am Abend des zweiten Tages ist zudem der diesjährige „Münchner Elternabend Medien“ zur Medienerziehung in der Familie geplant, der in den letzten beiden Jahren nur online stattfinden konnte.

Stadtschulrat Florian Kraus: „Medienkompetenz ist ein Schlüssel für Bildungsgerechtigkeit und Partizipation junger Menschen. Nur wenn wir es gemeinsam schaffen, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten zu mündigen Mediennutzer*innen zu machen, kann unser demokratisches Gemeinwesen bestehen.“