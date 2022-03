Stadtspaziergang von „Baumkirchen Mitte“ zur „Macherei“

Der nächste Stadtspaziergang aus der Reihe „PlanTreff vor Ort“ führt am Mittwoch, 6. April, vom Neubaugebiet „Baumkirchen Mitte“ zum Quartier „Die Macherei“. Die kostenlose Tour findet von 17 bis 19.30 Uhr statt, eine Anmeldung ist ab 30. März, 12 Uhr, unter https://veranstaltungen.muenchen.de/plan/veranstaltungen möglich. Im Münchner Osten hat sich viel getan. In Sichtweite der Bavaria Towers und des SZ-Hochhauses in Berg am Laim ist auf einer 13 Hektar großen ehemaligen Bahnfläche das neue Stadtquartier „Baumkirchen Mitte“ entstanden – mit 560 Wohnungen und 650 Arbeitsplätzen. Das Quartier zeichnet sich durch organischen Städtebau, eine qualitätvolle Architektur und vielfältige Freiräume aus. Einzigartig ist der naturnahe Park auf stillgelegten Gleisen, der über Stege mit Aussichtsplattformen erkundet werden kann. Von dort geht es weiter zum Quartier „Die Macherei“, das fast fertiggestellt ist: Auf 7,5 Hektar entstehen Büros, Gastronomie und Einzelhandel in postindustrieller Loft-Architektur. Die dichte Bebauung bietet zahlreiche Nutzungen mit vielseitiger Aufenthaltsqualität. Thema des Spaziergangs sind auch die Hochhäuser in der Umgebung.

Für die Tour gilt die 2G-Regel; FFP2-Masken müssen nur in Innenräumen getragen werden. Audioguides und Kopfhörer werden zur Verfügung gestellt. Gerne können auch eigene Kopfhörer (mit Kabel und Klinken-Stecker) verwendet werden.

Der Treffpunkt wird bei erfolgreicher Anmeldung bekannt gegeben.