Stadtteilwoche in Schwabing-West vom 07. – 13. Juli 2017

Schwabing-West feiert vom 7. bis 13. Juli bei einer Stadtteilwoche: An 48 verschiedenen Spielorten gibt es bei freiem Eintritt Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Ausstellungen, Lesungen, Führungen, Kinderaktionen und vieles mehr. Unter dem Motto „Wir machen was“ gestalten über 150 Kreative, Vereine und Institutionen aus Schwabing-West gemeinsam das Programm, an dem sich auch bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Helmut Schleich mit Gastauftritten beteiligen Die Stadtteilwoche lädt bei freiem Eintritt dazu ein, das Stadtviertel, sein Kulturangebot und Aktive vor Ort kennenzulernen und sich auszutauschen.

Hauptveranstaltungsort mit täglichem Programm und Mitmachangeboten ist der Luitpoldpark (Höhe Willi-Graf-Gymnasium) mit einem großen Veranstaltungszelt, Biergarten, Galeriewagen, Ausstellungszelt und nostalgischem Kinderkarussell. Abends gibt es dort Musik, Kabarett und einen Feierabendtreff mit Musikgruppen aus dem Stadtviertel. Mit der vom Kulturreferat zur Verfügung gestellten Bühnenausstattung wird dabei unter professionellen technischen Bedingungen aufgetreten.

Für die jungen und jüngsten Besucherinnen und Besucher der Stadtteilwoche bietet die Spiellandschaft Stadt im Kinderzelt mit Brettspielen und einer Kreativwerkstatt täglich Programm.

Zur Historie der Stadtteilwochen werden am Festplatz Collagen und Exponate präsentiert, die zum diesjährigen 40-jährigen Bestehen in der Jubiläumsausstellung im März in der Rathausgalerie am Marienplatz zu sehen waren.

Eröffnet wird die Stadtteilwoche am Freitag, den 07. Juli, ab 19.15 Uhr, im großen Zirkuszelt mit Grußworten von Stadtrat Dr. Florian Roth in Vertretung des Oberbürgermeisters, und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses 4, Dr. Walter Klein. Anschließend gibt die Couplet AG mit ihrem aktuellen Musikkabarettprogramm den künstlerischen Auftakt. An den weiteren Abenden sind aus der Kleinkunst- und Musikszene unter anderem Helmut Schleich, Stefan Zinner, die Monaco Bagage, André Hartmann, Julia von Miller oder die Paul Daly Band auf der Bühne zu erleben.

Der Gastronomiebetrieb wird in diesem Jahr vom interkulturellen Kochprojekt „Culture Kitchen“ übernommen: Das internationale Kochteam – Menschen mit und ohne Asyl – bereitet täglich afghanische, eritreische, syrische oder auch bayrische Spezialitäten zu. Mit dem Projekt wird nicht nur das kulinarische Angebot erweitert, sondern es bietet geflüchteten Menschen auch die Möglichkeit , gastronomische Erfahrungen zu sammeln, und sich so für eine Ausbildung und Beschäftigung in diesem Bereich zu qualifizieren.

Am Samstag, den 8. Juli, wird am Ackermannbogen die „Urbane Mitte“ mit dem Stadtplatz und den angrenzenden öffentlichen Grünanlagen mit einem vom Baureferat der Stadt München veranstalteten Fest eröffnet.

Am Sonntag, den 9. Juli präsentieren sich im Luitpoldpark bei einer Kulturdult zahlreiche Vereine und Initiativen aus dem Stadtbezirk, wie z.B. das Haus am Schuttberg, das Städtische Klinikum Schwabing, der Ackermannbogen e.V., die Stiftung Pfennigparade oder der CVJM München e.V. mit Aktionen und Informationen.

Gelegenheiten, das Stadtviertel, seine Besonderheiten und Historie kennenzulernen gibt es bei 21 verschiedenen Spaziergängen und Führungen: Unter anderem können der nördliche Friedhof, der Elisabethmarkt, das Klinikum Schwabing, der Luitpoldpark oder das Kasernenviertel am Oberwiesenfeld besichtigt werden.

Auch das neu entstandene Stadtquartier am Ackermannbogen wird über unterschiedliche Themen und Bereiche eingehend beleuchtet, z.B. mit Informationen zur Wohnbaugenossenschaft WAGNIS, den StadtAcker, die neuen Grünanlagen, den Stadtplatz oder die Entstehungsgeschichte

Weitere Spielorte sind neben den bereits etablierten kulturellen Einrichtungen im Stadtviertel wie die Münchner Volkshochschule am Scheidplatz, 84 GHZ – Raum für Gestaltung, die Stadtbibliothek Schwabing oder das Stadtarchiv München auch das Damenstift am Luitpoldpark, das DOMICIL – Seniorenzentrum, die Gaststätte „Zum Brunnergarten“ und Münchenstift – Haus an der Rümannstraße.

Das kostenlose Programm zur Stadtteilwoche Schwabing-West liegt in der Stadtinformation im Rathaus und an verschiedenen Veranstaltungsorten im Stadtbezirk aus. Es ist auch unter www.muenchen.de/stadtteilkultur in der Rubrik „Stadtteilwochen und Kulturtage“ abrufbar.

Die Stadtteilwoche wird koordiniert und finanziert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss 4, Schwabing-West.

Schirmherr ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.