Städtischer Kindergarten in der Borstei bleibt geöffnet

Der Fortbestand des Städtischen Kindergartens in der Borstei ist gesichert. Eine Schließung aus Brandschutzgründen ist nicht erforderlich. Zwischenzeitlich hatte im Raum gestanden, dass in den Räumlichkeiten in der Löfftzstraße 6 sowie der Pickelstraße 13 nur mehr eine Großtagespflege mit je zehn Kindern zulässig und ein Umzug der bestehenden Einrichtungen mit 42 Kindern in die Dieselstraße 12 (Moosach) notwendig sein könnte. Nun haben die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung die Sachlage noch einmal gemeinsam genau betrachtet und kamen dabei zu dem Schluss, dass ein Weiterbetrieb möglich ist.

Selbstverständlich steht die Sicherheit der Kinder an oberster Stelle. Ob bauliche oder andere Maßnahmenzu einer weiteren Verbesserung der Situation in den denkmalgeschützten Gebäuden führen können, wird nun nochmals genau geprüft.

Zudem soll untersucht werden, ob die Zahl der Betreuungsplätze in der dritten Einrichtung in der Borstei, die in der Franz-Marc-Straße 9 liegt, erhöht werden kann. Dort werden bislang nur bis zu zehn Kinder betreut. Bürgermeisterin Christine Strobl: „Ich freue mich, dass der Kindergarten in der Borstei erhalten bleibt. Die traditionsreiche Einrichtung besteht seit fast 80 Jahren und ist damit ein fester Bestandteil der Borstei.“