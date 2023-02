Städtisches Corona-Testzentrum schließt am Sonntag

Das städtische Corona-Testzentrum im Rathaus am Marienplatz (im ehemaligen Sport Münzinger) stellt seinen Betrieb ab Montag, 27. Februar, ein. Der letzte Betriebstag ist Sonntag, 26. Februar. Die vom Freistaat an die bayerischen Kommunen gestellte Anforderung, ein kommunales Testangebot aufrechtzuerhalten, läuft zum Ende dieses Monats aus. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Das kommunale Testzentrum der Landeshauptstadt München hat über zweieinhalb Jahre hinweg ein zuverlässiges und kostenfreies Testangebot für alle Münchner*innen geboten. Es war eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung in München. Zu Spitzenzeiten ließen sich dort mehrere Tausend Personen pro Tag testen. Ich danke den Mitarbeiter*innen unseres Testzentrums für ihre wertvolle Arbeit und allen Münchner*innen, dass sie dieses Angebot wahrgenommen haben – und damit eine wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet haben.“

Die regulären Öffnungszeiten des Testzentrums sind Dienstag bis Samstag. Wegen der Schließung des Testzentrums ist auch am Sonntag, 26. Februar, zu den üblichen Zeiten, 11 bis 19 Uhr, geöffnet. Eine Terminbuchung ist unter www.vitotest.de/muenchen möglich. Weitere Informationen zu Testmöglichkeiten in München sind abrufbar unter www.muenchen.de/corona.