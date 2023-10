Stammstrecke: Umfangreiche Fahrplanänderungen an Wochenenden bis Anfang November und an Allerheiligen

Zwischen 6. Oktober und 6. November an vier Wochenenden weniger S-Bahn-Linien • Komplette Sperrung der Stammstrecke für Instandhaltungswochenende vom 20. bis 23. Oktober • Call a Bike erstmals Teil des Ersatzangebotes

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich an den Wochenenden zwischen 6. Oktober und 6. November sowie an Allerheiligen (1. November) auf Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr einstellen. Während des turnusmäßigen Instandhaltungswochenendes von Freitagabend, 20. Oktober, bis Montagfrüh, 23. Oktober, ist die Stammstrecke komplett gesperrt. An Allerheiligen ist der östliche Stammstrecken-Teil gesperrt. An den weiteren vier Wochenenden im genannten Zeitraum fahren weniger Linien als üblich über die Stammstrecke. Die S-Bahn München sorgt wieder für ein umfassendes Ersatzkonzept mit Bussen und verstärkten MVG-Linien. Am Wochenende der Komplettsperrung können Fahrgäste an den Stammstreckenbahnhöfen außerdem erstmals Leihräder von Call a Bike für die erste halbe Stunde Fahrt kostenfrei nutzen.

Den Schwerpunkt der Arbeiten an den Wochenenden bilden der Ausbau und die Modernisierung der Bahninfrastruktur im Knoten München. Für die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks am Münchner Ostbahnhof im nächsten Jahr sind weitere umfangreiche Kabel- und Tiefbauarbeiten im Gleisbereich der S-Bahn bis zum Leuchtenbergring notwendig. Für die 2. Stammstrecke finden unter anderem Bauarbeiten am Bahnhof Laim statt. Dort halten die S-Bahnen stadtauswärts seit Mitte August am neu errichteten Bahnsteig an Gleis 1 – der weitere Umbau der Station schreitet voran.

Während des Instandhaltungswochenendes von 20. bis 23. Oktober bündelt die DB darüber hinaus wieder zahlreiche weitere Instandhaltungsmaßnahmen. Dann wird entlang der gesamten Stammstrecke intensiv an den Gleisen und in den Bahnhöfen gearbeitet. Nachfolgendes Faktenblatt bietet eine Übersicht: