Star Musical Dinner am 27.04.18 in Schuhbecks teatro München

STAR MUSICAL DINNER meets Alfons Schuhbeck, deutschlands bekanntesten Sternekoch: STAR MUSICAL DINNER Premiere in Schuhbecks teatro mit Stars & Stern

Musical-Highlights mit dem Star aus Sister Act & wechselnden Gast-Stars der größten Musicals

Sie war die Löwenkönigin Nala im „König der Löwen“, spielte die Titelrolle bei „Aida“ sowie die Sheila in „Hair“ und wurde von Whoopi Goldberg persönlich für die Hauptrolle der Deloris van Cartier in „Sister Act“ ausgewählt: WORLD of DINNER präsentiert die bekannte Musical-Darstellerin und Sängerin Zodwa Selele live bei einem erlesenen Menü!

Als Gastgeberin begrüßt der Star wechselnde Gast-Stars aus der Musical-Szene!

Beim STAR MUSICAL DINNER entführen die faszinierenden Künstler die Dinnergäste auf eine faszinierende und einzigartige Reise durch die Jahrhunderte der berühmtesten Musical-Geschichten. Sie präsentieren Hits aus Erfolgsmusicals von „Aida“, „Les Miserábles“, „Elisabeth“ und „Das Phantom der Oper“ über „Mary Poppins“ und „Mamma Mia“ bis hin zu „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“ und „Moulin Rouge“. Entlang der Stationen ihrer eigenen Karrieren entführen die Sängerinnen und Sänger die Gäste in die glitzernde Traumwelt der großen Musicals und Melodien. Sie lassen sie teilhaben an einem Leben voller Musik, Lebensfreude und Energie und erwecken die beliebten Charaktere zahlreicher berühmter Musicals zum Leben.

Gastgeberin Zodwa Selele

Bei einem Musical-Meisterkurs auf Sylt wurde die in Deutschland geborene Südafrikanerin Zodwa Selele von „Phantom der Oper“-Legende Hardy Rodulz für die Bühne entdeckt – und weit vor ihrem Studium für das Musical „High Society“ engagiert. Nach Stationen im „vernünftigen“ Berufsleben u.a. als Wirtschafts-korrespondentin für Englisch hörte sie auf ihre innere Stimme und begann ihr Musical-Studium an der Joop van den Ende Academy in Hamburg.

Es folgten Engagements in europaweit erfolgreichen Produktionen von der Musicalfassung „AIDA“ über „König der Löwen“ und „Ray Charles – The Story“ bis hin zur deutschen Erstaufführung von „Hairspray“ mit Uwe Ochsenknecht, „Hair“ und „Sister Act“. Auch in Film und Fernsehen ist Selele präsent, u.a. im ZDF-Film „Schief gewickelt“, der ZDF-Serie „Dimitrius Schulze“ (2017) und dem internationalen Kinofilm „2 close 2 u“.

Die Glocke schreibt: „Hauptdarstellerin Selele imponiert mit bombastischer, wandelbarer Stimme und darstellerischer Ausdrucksstärke.“

Veranstalter der bundesweit bekannten Show Das Original KRIMIDINNER®

● Mehr als 1,5 Mio. Dinnergäste seit 2002

● 200 Spielorte in Deutschland

Köstliche kulinarische Welten und spannendes Entertainment – bei jeder Dinnershow erwartet unsere Gäste ein unvergesslicher Abend mit einem delikaten Menü unserer Gastronomiepartner.

Details zur Veranstaltung

Spielort Schuhbecks teatro München Paul-Wassermann-Str. 2 81829 München

Zeit Freitag, 27.04.2018, 19 Uhr – ca. 23 Uhr

Eintritt 94 € pro Person inkl. 4-Gänge-Menü & Getränke

Zzgl. Gebühren

Informationen & Buchung (keine Abendkasse)

WORLD of DINNER 0201 201 201 & www.WORLDofDINNER.de/elvis-dinnershows Spielort 089 255 493 720 & www.teatro.de Karten auch An allen bekannten Vorverkaufsstellen