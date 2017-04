Stars der 80er – The Living Legends! am 27. Mai 2017 Circus Krone München

München, 19. April 2017: XXL-Schulterpolster, Neon-Farben, Zauberwürfel und Co – die 80er Jahre sind Kult. Bis heute ist die Faszination für die schrägen Frisuren, die wilden Klamotten und ganz besonders die Musik der 80er Jahre ungebrochen. Das einmalige LiveKonzert „STARS DER 80er – The Living Legends“ lässt den Spirit des Kult-Jahrzehnts wiederaufleben. Vier Legenden des Euro Disco – C. C. Catch, Fancy, Bad Boys Blue und Gazebo – laden am 27. Mai 2017 zu einer Reise in die Vergangenheit in den Münchner Circus-Krone-Bau. Die Einnahmen des Benefizkonzerts kommen der Peter Maffay Stiftung für weltweit in Not geratene Kinder zu Gute.

Eine Zeitreise in die guten alten 80er

Schulterpolster, Vokuhila-Frisur, Lederkrawatte und Cowboystiefel – der Abend wird schrill! Den Auftakt bei dem kultigsten Konzert des Jahres bildet Gazebo. Der italienische Musiker zählt zu den bekanntesten Vertretern des Genre Italo Disco. Seine Songs, wie der Nummer-eins-Hit „I like Chopin“, sind damals wie heute Ohrwurm-Garanten. Im Anschluss dürfen sich die Besucher auf Bad Boys Blue freuen. Die Hits der 1984 gegründete Euro Disco Band dürfen auf keiner 80er Jahre-Party fehlen. Nach der Pause betritt der „King of Disco“ Fancy die Bühne. Seine Markenzeichen – der „Maschinen-Beat“ und das stark geschminkte Gesicht – sind ebenso unvergessen wie seine Welthits „Slice me nice“, „Lady of Ice“ oder „Flames of Love“. Der gebürtige Münchner hat bis heute nicht an Popularität eingebüßt und tourt weltweit vor tausenden Fans. In Deutschland ist er als Teilnehmer der Reality Show Promi Big Brother auf Sat.1 wieder in den Fokus gerückt. Den krönenden Abschluss der Megaparty bildet der Auftritt von C. C. Catch. Die niederländisch-deutsche Euro Disco-Sängerin zählt zu den Top-Stars der 80er Jahre. Bis heute werden ihre Super-Hits, wie „Strangers by Night“, „Heartbreak Hotel“ oder Backseat of your Cadillac“ von den Radiosendern weltweit gespielt. 2015 tourte die Sängerin durch die Vereinigten Staaten, 2016 gab sie ihr erstes große Konzert in Toronto in Kanada. Zum 30-jährigen Jubiläum kommt die Kultsängerin nach fünfjähriger Abstinenz zurück nach Deutschland.

Die vier Künstler, die noch nie zuvor gemeinsam auf der Bühne standen, versprechen einen ausgelassenen Abend im Zeichen der Euro Disco-Musik. Liebhaber der 80s kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie „Kinder der 80er Jahre“, die den legendären Sound noch einmal live erleben möchten. Ein einmaliges Erlebnis für Jung und Alt ist garantiert!

Feiern für den guten Zweck

Alle Künstler treten an diesem Abend ohne Gage auf. Der Erlös der Veranstaltung geht zu Gunsten der Peter Maffay Stiftung, konkret dem Gut Dietlhofen bei Weilheim, das benachteiligten und traumatisierten Kindern und Jugendlichen einen Schutzraum bietet. Die im Jahr 2000 gegründete Stiftung des Sängers und Musikproduzenten Peter Maffay engagiert sich für weltweit in Not geratene Kinder.

Karten für „STARS DER 80er – The Living Legends“ im Circus-Krone-Bau sind ab 44,95 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.eventim.de oder telefonisch unter 01806 – 570 000 erhältlich. Konzertbeginn ist am 27. Mai 2017 um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.