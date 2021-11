Start der „Beweg dich schlau! Championships“ mit Felix Neureuther

Unter dem Titel „Beweg dich schlau! Championships“ stellten Sportminister Joachim Herrmann, Ski-Star Felix Neureuther, Olympiapark München-Geschäftsführerin Marion Schöne, BLSV-Präsident Jörg Ammon, BSJ-Vorsitzender Michael Weiß und BLSV-Geschäftsführerin Prof. Dr. Susanne Burger heute auf einer Pressekonferenz eine gemeinsame Kampagne vor. Die Aktion will auch den Rückenwind der im August 2022 in München stattfindenden European Championships nutzen, um Kinder und Jugendliche insbesondere im Hinblick auf die Corona-Pandemie wieder mehr in Sport und Bewegung zu bringen. Den Rahmen für die Kampagne bildet das Programm „Beweg dich schlau!“ von Felix Neureuther, der sich mit seiner Stiftung seit vielen Jahren für mehr und vor allem „schlaue“ Bewegung von Kindern engagiert.

Im Zuge der Kampagne „Beweg dich schlau! Championships“ erfolgt unter Federführung des BLSV und seiner Bayerischen Sportjugend (BSJ) im 1. Quartal 2022 zunächst eine Ausbildungsreihe, bei der sich Vereinsübungsleiterinnen und ‑übungsleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer zu „Beweg dich schlau!“ Coaches ausbilden und zertifizieren lassen können. Aufbauend auf dieser Ausbildung können sodann dritte Klassen an einem bayernweiten Wettbewerb teilnehmen. Über Aktionstage in den bayerischen Schulen sowie über regionale Wettkämpfe in den sieben bayerischen Regierungsbezirken qualifizieren sich die besten Klassen für das große Finale, das als krönender Abschluss im Rahmen der European Championships im August 2022 im Olympiapark München ausgetragen wird. Im Zuge der EC2022 wird das Projekt auch ein Teil der „Future Class of 22“ sein.

Kooperation mit dem Freistaat Bayern, der Felix-Neureuther-Stiftung und den European Championships 2022

Förderer und Unterstützer der Kampagne ist das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Sportminister Joachim Herrmann sagt: „Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam den Startschuss für ein Projekt geben können, das Kinder für mehr körperliche und sportliche Betätigung begeistern und natürliche Freude vermitteln soll. Der Ansatz ist sportartenübergreifend und hebt neben der körperlichen Bewegung auch die Förderung der kognitiven Fähigkeiten hervor. Die in der Projektkonzeption enthaltene Austragung des Finales während den European Championships 2022 auf dem Gelände des Olympiaparks wird alle teilnehmenden Kinder ganz besonders motivieren und dem Projekt weitere Aufmerksamkeit bescheren. Ich bin überzeugt, dass dadurch weitere Impulse gesetzt werden, die den Kindern den Spaß am Sport und seine Faszination näher bringen.“

Ski-Star Felix Neureuther, der mit seiner Stiftung für das Projekt steht, freut sich auf die Kooperation: „Ich finde es großartig, dass es gelungen ist, gemeinsam mit dem Bayerischen Innenminister, dem BLSV, der BSJ und den European Championships 2022 unseren bayerischen Kindern in diesen schweren Zeiten ein in der Form einmaliges Bewegungs-Angebot zu machen. Ich bin allen Mitstreitern dankbar, dass sie die Notwendigkeit, Kinder wieder in Bewegung zu bringen, erkannt und dieses Projekt schnell auf den Weg gebracht haben.“

Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, verspricht sich von der Kampagne einen Mehrwert für die European Championships 2022: „Wir betrachten Nachhaltigkeit ganzheitlich. Nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern auch im Hinblick auf die soziale Nachhaltigkeit. Kinder haben unter Corona sehr gelitten. Immer weniger Kinder machen Sport. Wir wollen Spaß und Freude an der Bewegung zurückbringen und vermitteln. Das Projekt ‚Beweg dich schlau!‘ passt nahtlos in unser ‚Future Class of 22‘ Konzept. Es ist sportartenübergreifend und jeder kann mitmachen. Für uns hört Bewegung und Begeisterung nicht am 21. August auf. Deswegen rufen wir die Initiative ins Leben, von der möglichst viele Menschen – vor allem Kinder – profitieren. Umso glücklicher sind wir, dass wir hier heute in dieser Runde sitzen und die Kooperation bekannt geben.“

Der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), Jörg Ammon, sieht in der Kooperation mit dem Freistaat Bayern und der Felix-Neureuther-Stiftung großes Potenzial für Kinder und Jugendliche: „Im Namen des gesamten BLSV und der BSJ bedanke ich mich für die Kooperation mit der Bayerischen Staatsregierung und die damit verbundene finanzielle Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit dem Freistaat und der Felix-Neureuther-Stiftung eröffnet uns viele Möglichkeiten, um Kinder und Jugendliche anzusprechen. Speziell diese Zielgruppe leidet unter der Corona-Pandemie ganz besonders.“

Der Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend (BSJ), Michael Weiß, erhofft sich von der Kampagne ein noch engeres Zusammenwachsen von Sportvereinen und Schulen in Bayern: „Die ‚Beweg dich schlau! Championships‘ stehen für ein sportartübergreifendes Bewegungsangebot, das das Bewegungsprogramm in der Schule optimal erweitert. Die Corona-Pandemie hat den Kinder- und Jugendsport schwer getroffen. Wir wollen die Vereine mit dieser Aktion in dieser schweren Phase unterstützen und zu mehr Schulkooperationen verhelfen, insbesondere im Grundschulbereich. Davon erhoffen wir uns nach der Gutscheinaktion des Freistaats Bayern einen erneuten Schub für den Kinder- und Jugendsport – Felix Neureuther fungiert hier als positives Beispiel und als echtes Vorbild für die junge Zielgruppe.“

Die für die Sportentwicklung im Bayerischen Landes-Sportverband zuständige Geschäftsführerin Prof. Dr. Susanne Burger ergänzt dazu: „Der bayerische Sport muss um jedes Kind und jeden Jugendlichen kämpfen, damit sie sich wieder mehr bewegen. Die European Championships 2022 bilden für das Projekt ein optimales Umfeld. Wir erwarten uns durch dieses Event viele positive und nachhaltige Effekte für den gesamten Sport in Bayern. Sport, Bewegung und Ernährung prägen die Gesundheit eines jeden Menschen langfristig und nachhaltig. Fit ist einfach hip!“

Alle Informationen rund um das Programm „Beweg dich schlau!“ und die Kampagne „Beweg dich schlau! Championships“ gibt es im Internet unter www.blsv.de/bdsc und auf https://bewegdichschlau.com.