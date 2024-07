Start in die bayerischen Sommerferien: Flughafen bietet während der Urlaubszeit weltweit rund 200 Reiseziele ab München an

Über 43.000 Flüge während der Ferien geplant

Bis zu 1.000 Flugbewegungen an einzelnen Tagen

Mehr als sechs Millionen Passagiere erwartet

Am letzten Juli-Wochenende startet am Flughafen München die Hauptreisezeit: Vom 26. Juli bis einschließlich 09. September 2024 sind während der bayerischen Sommerferien nach aktuellen Anmeldungen der Airlines über 43.000 Flüge geplant. An einzelnen Tagen werden bis zu 1.000 Flugbewegungen erwartet. Am ersten Ferienwochenende rechnet der Airport mit mehr als 400.000 Passagieren. Insgesamt werden in den Sommerferien mehr als sechs Millionen Reisende erwartet.

Passagieren steht ab München ein umfangreiches Angebot zu über 200 Zielen in 64 Ländern zur Verfügung. Das Reiseangebot umfasst sowohl europäische Urlaubsziele und Städtereisen als auch Fernreisen auf andere Kontinente. Besonders gefragt sind Ziele in Italien mit täglich 47 Abflügen, dicht gefolgt von Destinationen in Spanien mit 41 täglichen Starts.

Auch bei den Langstreckenzielen ist die Nachfrage groß. Asien ist mit 23 täglichen Starts zu 22 Destinationen ein beliebtes Reiseziel. In die USA gibt es täglich 20 Flüge zu 14 Zielen. Kanada wird mit vier täglichen Abflügen zu drei Zielen bedient.

Um den Reisenden einen angenehmen Urlaubsbeginn zu ermöglichen, sind am Münchner Airport zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Terminals im Einsatz. Diese sind leicht an ihren Poloshirts zu erkennen und stehen den Urlaubern mit Rat und Tat zur Seite. Auch die Passagiere selbst können durch eine gute Reiseplanung zu einem reibungslosen Ferienstart beitragen.

Reisenden wird empfohlen einen Zeitpuffer auf der Fahrt zum Flughafen einzuplanen und rechtzeitig am Flughafen zu erscheinen. Der Online-Check-in oder der Vorabend Check-in der Airlines tragen zu einem weniger stressigen Urlaubsbeginn bei. Unter der Adresse munich-airport.de/airlines können Fluggäste überprüfen, ob ihre Airline einen Vorabend-Check-in anbietet. Die Reisebestimmungen der Airlines bezüglich Anzahl und Gewicht des Gepäcks sowie die Regelungen zu Flüssigkeiten und elektronischen Geräten im Handgepäck sollten ebenfalls beachtet werden – mehr dazu erfahren Passagiere über die Website munich-airport.de/gepaeck. Reisende, die mit dem Auto zum Flughafen kommen, finden online günstige Parktarife auf dem Buchungsportal parken.munich-airport.de.

Weitere Tipps für einen entspannten Start in den Sommerurlaub finden Reisende auf der Webseite des Münchner Flughafens unter munich-airport.de/reisetipps.