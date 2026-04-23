Start in die Hüttensaison 2026: Alle Öffnungszeiten der Hütten des Alpenverein München & Oberland

Nach einem langen Bergwinter startet beim Alpenverein München & Oberland Ende April die Hüttensaison 2026. Der Platz in den Bergen ist jedoch begrenzt und die deutlich gestiegene Nachfrage nach Schlafplätzen kann nicht immer vollständig gedeckt werden. Der Alpenverein München & Oberland gibt deshalb zum Saisonstart Hinweise, wie sich Hüttenaufenthalte vorausschauend planen lassen.

Als Einkehrmöglichkeit auf einer Tageswanderung, Zwischenstopp auf einer Mehrtagestour oder Stützpunkt für eine Hochtour – Alpenvereinshütten sind Treffpunkte für alle Bergfreund*innen. Gerade an Wochenenden sind einige Hütten jedoch schon früh ausgebucht. Wer sich rechtzeitig informiert, flexibel bleibt und auch weniger bekannte Ziele in die Planung einbezieht, erhöht die Chancen auf einen unvergesslichen Hüttenaufenthalt.

Der Alpenverein München & Oberland gibt dafür drei Tipps:

Erstens: Frühzeitig informieren

Wer Informationen zu den Hüttenöffnungen rechtzeitig erhält, kann Wunschtermine früher ins Auge fassen und Übernachtungen besser planen. Der Alpenverein München & Oberland informiert regelmäßig über seinen Newsletter und Social Media über Neuigkeiten zu seinen Hütten und bietet für einige besonders nachgefragte Hütten einen Newsletter-Service an, der über die Öffnung des Buchungsportals informiert. Dieses Angebot wird laufend ausgebaut und hilft dabei, den Buchungsstart nicht zu verpassen.

Zweitens: Vorausschauend planen und Last-Minute-Plätze prüfen

Auch wenn viele Wochenenden früh ausgebucht sind, gibt es oft unter der Woche und außerhalb der Ferien noch freie Plätze. Die Belegungsübersicht für die Hütten des Alpenvereins München und Oberland zeigt übersichtlich an, wie viele Schlafplätze aktuell noch reservierbar sind. Zudem werden immer wieder kurzfristig Plätze frei. Wer zeitlich flexibel ist und freie Betten regelmäßig prüft, wie etwa über das Tool „Last-Minute-Hüttenbett“ des DAV, kann auch spontan noch fündig werden.

Drittens: Bewusst weniger bekannte Hütten wählen

Neben den bekannten Klassikern gibt es zahlreiche Hütten, auf denen häufig noch Kapazitäten verfügbar sind. Die Schönfeldhütte und die Oberlandhütte sind ganzjährig geöffnet und zum Beispiel eine gute Wahl für Familien. Johannishütte und Taschachhaus eignen sich zudem nicht nur für Hochtouren, sondern auch für alpine Wanderungen.

Ende April beginnt die Saison bereits auf einzelnen niedriger gelegenen Hütten. Bis Mitte Juni folgen die höher gelegenen Standorte. Die Vorderkaiserfeldenhütte öffnet im Oktober wieder nach Umbauarbeiten. Der genaue Öffnungstermin ist bei vielen Hütten abhängig von der aktuellen Wetterlage und Schneesituation und kann sich kurzfristig ändern.

Hüttenöffnungszeiten 2026 im Überblick

Albert-Link-Hütte: Betriebsurlaub bis 27.04.2026, ganzjährig geöffnet

Schönfeldhütte: Betriebsurlaub bis 28.04.2026, ganzjährig geöffnet

Oberlandhütte: Betriebsurlaub bis 29.04.2026, ganzjährig geöffnet

Höllentalangerhütte: 14.05.2026 bis Anfang Oktober

Knorrhütte: 14.05.2026 bis Anfang Oktober

Taubensteinhaus: 14.05.2026 bis Anfang November

Watzmannhaus: 22.05.2026 bis Mitte Oktober

Reintalangerhütte: 22.05.2026 (vorbehaltlich des Baufortschritts aufgrund von Umbauarbeiten) bis Anfang Oktober

Taschachhaus: 04.06.2026 bis Mitte September

Heinrich-Schwaiger-Haus: 14.06.2026 bis Mitte September

Lamsenjochhütte: 14.06.2026 bis Anfang Oktober

Falkenhütte: 12.06.2026 bis Anfang Oktober

Stüdlhütte: 12.06.2026 bis Anfang Oktober

Johannishütte: voraussichtlich Mitte Juni 2026 bis Anfang Oktober

Vorderkaiserfeldenhütte: aktuell wegen Umbauarbeiten geschlossen, voraussichtlich ab Mitte Oktober 2026 geöffnet