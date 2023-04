Start in die Wandersaison 2023

Mit dem Beginn der Wandersaison starten auch die Alpenvereinshütten wieder in den Betrieb. Berg-Fans können sich auf eine gemütliche Einkehr und eine erholsame Übernachtung freuen. Allerdings gilt es bei der Planung von Wanderungen zu beachten, dass sich die Öffnungszeiten der Hütten aufgrund der Wetterlage spontan ändern können. Eine Liste mit den regulären Öffnungszeiten finden Sie unten. Es empfiehlt sich, vor der geplanten Tour bei der Hütte nachzufragen, ob diese auch tatsächlich geöffnet hat.

Tourenwahl: defensiv starten und gemütlich einlaufen

Im Frühling regen sich die Wandergeister: Die Tage werden länger, das Wetter ist oft schon mild und die Natur erwacht zu neuem Leben. Doch welche Wandertour ist im Frühling am besten geeignet? „Zu Beginn der Saison sollte man mit kurzen Wanderungen auf einfachen Wegen zu geöffneten Hütten und/oder zu flachen Gipfeln in mittleren Höhen starten. Erst wenn man eingelaufen ist, kann man die Länge und Schwierigkeit allmählich steigern“, erklärt DAV-Experte Stefan Winter. Im Frühjahr empfehlen sich vor allem Touren an südseitigen Hängen, da diese wärmer, aperer (schneefrei) und trockener sind.

Eine weitere Überlegung gilt der Länge der Tour, also den Höhenmetern und der Wegdistanz. Gerade wenn die eigene Kondition noch im Aufbau ist, sollte man kurze Touren wählen. „Eine gute Ausdauer und Kraft in den Beinen schützen vor Ermüdung beim Wandern“, erklärt Stefan Winter. Als Faustregel gilt: Wer im Winter fleißig die Beine trainiert hat, zum Beispiel beim Skisport, für den sollten auch im Frühling 1000 Höhenmeter kein Problem sein. „Wer hingegen seine Beine auf der Couch geparkt hat, startet am besten moderat in den Frühling, zum Beispiel mit einer gemütlichen Hüttenwanderung: Die Bänder, Sehnen und Muskeln müssen sich erst wieder an die Belastung gewöhnen“, so Winter.

Zudem spielt die Schwierigkeit eine Rolle: Wanderungen im Frühjahr können durch Schnee, Eis und Matsch schwieriger sein als erwartet. Darum ist es ratsam, zunächst eine Stufe unter der eigenen Leistungsgrenze zu beginnen. „Und vor allem ist gutes Schuhwerk das A und O beim Wandern. Eine tief eingeschnittene Profilsohle erhöht den Halt durch ihre noppenartigen Gummistopper und verringert die Gefahr auszurutschen“, erklärt der DAV-Experte. Daneben helfen Tourenstöcke dabei, das Gleichgewicht zu halten – gerade über rutschige Passagen.

„Wandern braucht eine realistische Selbsteinschätzung und auch eine grundlegende Vorsicht, selbst wenn die Wege und das Gehen an sich problemlos erscheinen“, erklärt Stefan Winter. Um sich in puncto Dauer und Schwierigkeiten richtig einzuschätzen, hilft die DAV-Bergwandercard.