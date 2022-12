Starter-Filmpreise 2023 ausgeschrieben

Die Landeshauptstadt München vergibt jährlich drei mit jeweils 8.000 Euro dotierte Starter-Filmpreise für den Regie-Nachwuchs. Bis Dienstag, 31. Januar, können sich Nachwuchs-Regisseur*innen, die am Anfang einer professionellen Regie-Laufbahn stehen und ihren Wohnort in München und Umgebung haben (MVV-Einzugsgebiet), beim Kulturreferat der Stadt bewerben. Zusätzlich wird ein Starter-Filmpreis/Produktion, gestiftet von PHAROS – The Post Group, in Höhe von 8.000 Euro als geldwerte Leistung verliehen.

Eingereicht werden können Arbeiten aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilm sowie Kinder- und Jugendfilme, die 2022 fertiggestellt wurden. Amateur- oder Hobby-Filmer*innen sind von der Bewerbung ausgeschlossen.

Über die Vergabe entscheidet der Stadtrat auf Vorschlag einer Jury. Die Preisverleihung findet voraussichtlich Ende Juni 2023 statt.

Ausführliche Informationen zur Ausschreibung unter

http://www.muenchen.de/kulturausschreibungen.