Startschuss für den Interimsmarkt am Wiener Platz

Die Sanierung des Markts am Wiener Platz macht sichtbar Fortschritte: Der Interimsmarkt ist bereits aufgebaut. Die neuen Module wurden im Norden des Markts sowie rund um den Fischerbuberl-Brunnen platziert und sind dort durch ein eigens errichtetes Podest verbunden. Dieses dient nicht nur als Aufenthaltsfläche, sondern beherbergt auch die Versorgungsleitungen für den temporären Marktbetrieb. Der neu gestaltete Platz lädt schon jetzt zum Verweilen ein.

Während die letzten Arbeiten am Interimsmarkt abgeschlossen werden, ziehen die Händler*innen schrittweise vom Bestandsmarkt in ihre temporären Stände um. Die ersten „Soft Openings“ finden bereits statt – abhängig vom jeweiligen Umzugsfortschritt. Die offizielle Eröffnung des Interimsmarkts ist für Samstag, 25. April, geplant. An diesem besonderen Tag sorgen die Standl Blumenhäusl, Suuapinga, Wein trifft Schokolade, La Baita, Hotel Sol und Banandi mit speziellen Angeboten und Überraschungen für ein abwechslungsreiches Markterlebnis.

Im nächsten Schritt werden – abhängig von der Wetterlage – im April Bauzäune rund um den Bestandsmarkt errichtet. Diese werden mit Plänen, Informationen zur Markthistorie sowie gestalterischen Elementen versehen, um die Entwicklung für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Anschließend beginnt die behutsame Sanierung der bestehenden Marktstände. Geplant sind unter anderem die Erneuerung von Leitungen und Rigolen (Regenwasserspeicher), die Unterfangung der Fundamente, die Sanierung der Bodenplatten sowie die Instandsetzung von Fassaden. Auch Holz- und Dachkonstruktionen werden umfassend erneuert.

Kira Weißbach, 2. Werkleiterin der Märkte München: „Auch während der Bauphase bleibt der Wiener Platz ein lebendiger Treffpunkt im Viertel. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2027 abgeschlossen sein. Danach wird der Markt am Wiener Platz in seiner gewohnten Optik – jedoch technisch modernisiert – in neuem Glanz erstrahlen.“