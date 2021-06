Startschuss für die Supertalent 2021-Castingtour – Die große Bühne wartet!

Mitreißend, spektakulär, emotional und bewegend wie noch nie! Die neue Staffel das Supertalent macht die Bühne frei für dein Talent! “Das Supertalent” startet im Herbst in die 15. Staffel bei RTL und erfindet sich komplett neu. Eine neue Jury, eine neue Moderation und atemberaubende Talente werden ab Herbst 2021 TV-Deutschland aufhorchen lassen! Wir geben deinem Talent die ganz große Bühne!

Heute fällt der Startschuss für die Castingtour von “Das Supertalent”. Unser Casting-Team macht sich auf den Weg durch Deutschland, um einmalige Talente zu finden, die die Herzen der Zuschauer höher schlagen lassen. “Das Supertalent” ist die Show im deutschen Fernsehen, in der unbekannte Talente über sich hinauswachsen. Freudentränen, tosender Applaus und ein Millionenpublikum inklusive. Hier werden Kleine ganz groß – und du kannst dabei sein!

Bis zum 10. Juli führt die Castingtour in 10 Städte quer durch Deutschland. Die Suche nach dem spektakulärsten Unterhaltungstalent beginnt!

Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, jung oder alt, Laien oder Profis, Mensch oder Tier: In dieser Show ist jeder willkommen. Bei “Das Supertalent” gibt es keine Grenzen!

Wer schon immer den Traum hatte, die große Bühne zu erobern, kann ohne Voranmeldung zu den offenen Castings kommen. Der Startschuss fällt in diesem Jahr in Köln. Danach folgen noch weitere 9 Städte, in denen sich die Gelegenheit bietet, aus dem grauen Alltag ins Rampenlicht zu treten.

“Das Supertalent” ist die Show für alle Talente, die mit ihrem Können das deutsche TV-Publikum begeistern wollen! Sei dabei und tauche mit uns ein in die faszinierende Welt der Talente!

Die Termine der Castingtour 2021:

Freitag, 28.05., HOSTEL KÖLN, Marsilstein 29, 50676 Köln (10:00 – 18:00 Uhr)

Samstag, 29.05., HOSTEL KÖLN, Marsilstein 29, 50676 Köln (10:00 – 18:00 Uhr)

Samstag, 05.06., INNSiDE Hamburg Hafen, Högerdamm 30, 20097 Hamburg, (10:00 – 18:00 Uhr)

Freitag, 11.06., Pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig (10:00 – 18:00 Uhr)

Samstag, 12.06., NH Collection Friedrichstrasse, Friedrichstrasse 96, 10117 Berlin (10:00 – 18:00 Uhr)

Freitag, 18.06., Freiburg

Samstag, 19.06., Mannheim

Freitag, 25.06., Nürnberg

Samstag, 26.06., München

Samstag, 03.07., Frankfurt

Freitag, 09.07., Köln

Samstag, 10.07., Köln

RTL zeigt die 15. Staffel von “Das Supertalent” ab Herbst 2021. Produziert wird die Castingshow von UFA Show & Factual GmbH.